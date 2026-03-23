«Αντάμωμα Ελευθερίας»: Επετειακή εκδήλωση στον Κουταλά

Νωρίτερα τελέστηκε Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικήτα, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγής και εψάλη ο Εθνικός Υμνος. Η εκδήλωση, κατά την οποία χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ολοκληρώθηκε με δρώμενο και παραδοσιακούς χορούς.
Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026 15:22
«Αντάμωμα Ελευθερίας»: Επετειακή εκδήλωση στον ΚουταλάΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Το Σάββατο 21 Μαρτίου, στον οικισμό Κουταλά πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με τίτλο «Αντάμωμα Ελευθερίας» που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κουταλά «Ο Αγιος Νικήτας», με την υποστήριξη του Δήμου Καλαμάτας και της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας.
