Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026 15:22

«Αντάμωμα Ελευθερίας»: Επετειακή εκδήλωση στον Κουταλά

Γράφτηκε από την

Το Σάββατο 21 Μαρτίου, στον οικισμό Κουταλά πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με τίτλο «Αντάμωμα Ελευθερίας» που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κουταλά «Ο Αγιος Νικήτας», με την υποστήριξη του Δήμου Καλαμάτας και της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας.

Νωρίτερα τελέστηκε Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικήτα, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγής και εψάλη ο Εθνικός Υμνος. Η εκδήλωση, κατά την οποία  χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ολοκληρώθηκε με δρώμενο και παραδοσιακούς χορούς.

