Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας: Συγκέντρωση συμπαράστασης στην κοινότητα των κατειλημμένων προσφυγικών

Συγκέντρωση συμπαράστασης στον αγώνα της κοινότητας των κατειλημμένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στην Αθήνα, οργανώνει η Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας σήμερα Σάββατο, στην πλατεία Οθωνος, στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης, στις 12 το μεσημέρι.

Σε ανακοίνωση – κάλεσμά της η Αντιφασιστική σημειώνει: “Ο αγώνας της κοινότητας των κατειλημμένων προσφυγικών της λεωφόρου Αλεξάνδρας βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο. Οι δύο απεργοί πείνας που στις 16/5 θα συμπληρώνουν 101 και 15 ημέρες απεργίας, δηλώνουν ότι ή θα ικανοποιηθούν τα αιτήματα της κοινότητας ή θα συνεχίσουν μέχρι θανάτου. Είναι ένας αγώνας που μας αφορά όλους. Αγώνας για το δικαίωμα στη στέγη, την υγεία, την τροφή, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την αλληλεγγύη, την ελευθερία. Ένας αγώνας τελικά για την υπεράσπιση της ζωής και της αξιοπρέπειας ενάντια σε ένα σύστημα καταπίεσης και εκμετάλλευσης. Νίκη στον αγώνα των Κατειλημμένων Προσφυγικών. Νίκη στην απεργία πείνας των Αριστοτέλη Χαντζή από 5/2 και SUZON DOPPAGNE από 1/5. Οι κοινωνίες μας μπορούν και θα νικήσουν”.

Η Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας συνυπογράφει το κείμενο της Συνέλευσης Κατειλημμένων Προσφυγικών, το οποίο μπορεί να βρει κάποιος με όλες τις υπογραφές: https://www.facebook.com/share/p/1L5T1G6mxf/.