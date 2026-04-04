Πασχαλινό παζάρι από τον Εθελοντικό Σύλλογο Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας

Στο Bazaar διατίθενται χειροποίητες πασχαλινές λαμπάδες έναντι συμβολικού ποσού, με στόχο τη συγκέντρωση πόρων για τη στήριξη οικογενειών και συμπολιτών που έχουν ανάγκη. Η δράση αποσκοπεί στο να γεμίσουν και φέτος πασχαλινά τραπέζια, ενισχύοντας το πνεύμα κοινωνικής συνοχής και ανθρωπιάς. Το παζάρι πραγματοποιείται καθημερινά, από τις 6 μ.μ. έως τις 9 μ.μ., στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, απέναντι από το Πνευματικό Κέντρο. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, το Bazaar θα φιλοξενείται στο φουαγιέ του Πνευματικού Κέντρου.

Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα προς όλους τους πολίτες να στηρίξουν την πρωτοβουλία, συμβάλλοντας έμπρακτα σε μια προσπάθεια που αναδεικνύει τη δύναμη του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς.