"Ορφέας": Απόψε η συναυλία με Μπάση για τον Σταύρο Κουγιουμτζή

Συναυλία με τον Δημήτρη Μπάση, αφιερωμένη στο έργο του μεγάλου συνθέτη και στιχουργού Σταύρου Κουγιουμτζή, θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο στις 8.30 μ.μ. από τον Μουσικό Ομιλο Καλαμάτας «Ορφεύς», στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.

Μαζί με τον μεγάλο ερμηνευτή, στη σκηνή θα βρεθεί η μικτή χορωδία του Ομίλου, συνοδευόμενη από ορχήστρα, αποτελούμενη από καταξιωμένους καθηγητές μουσικής. Οι ηθοποιοί Στέφη και Γιώλικα Πουλοπούλου θα διαβάσουν κείμενα σχετικά με τη ζωή και το έργο του Σταύρου Κουγιουμτζή. Η εκδήλωση αποτελεί φόρο τιμής στον σπουδαίο δημιουργό και αναμένεται να συγκινήσει το κοινό, αναδεικνύοντας την αξία των τραγουδιών του.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει γνωστές επιτυχίες όπως το "Ένας κόμπος η χαρά μου"," Ήθελα Να 'Μουνα Πουλί", "Δίψασα στην πόρτα σου" και το "Οι Ελεύθεροι Και Ωραίοι".

Η είσοδος κοστίζει 20 ευρώ και η προπώληση εισιτηρίων γίνεται στο βιβλιοπωλείο «Ολα χαρτί». Εισιτήρια θα πωλούνται και στο Μέγαρο Χορού πριν τη συναυλία.

Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 8 μ.μ. Η συναυλία πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Καλαμάτας και τη χορηγία του Ιδρύματος Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια.