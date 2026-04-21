Βράβευση του Μιχ. Γαργαλιώνη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ο Μιχάλης Γαργαλιώνης, μαέστρος της Ενωσης Φίλων Μουσικής Καλαμάτας «Η Αρμονία» συγκαταλέγεται μεταξύ των διακεκριμένων διευθυντών χορωδίας που θα τιμηθούν αύριο Τετάρτη, στις 7 μ.μ., στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην αίθουσα «Γιάννης Μαρίνος» του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής», στο πλαίσιο εκδήλωσης της Πανελλήνιας Ενωσης Διευθυντών Χορωδιών (Π.Ε.ΔΙ.ΧΟ.).

Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη χορωδιακή τέχνη και κατά τη διάρκειά της θα απονεμηθούν τιμητικές διακρίσεις σε μαέστρους για την προσφορά τους στην ανάπτυξη και διάδοση της χορωδιακής μουσικής. Παράλληλα θα απονεμηθούν η ανώτατη διάκριση της Ενωσης, το Βραβείο «Γιάννη Καρκάλα», καθώς και το Χρυσό Μετάλλιο της Π.Ε.ΔΙ.ΧΟ. Τη βραδιά θα πλαισιώσουν μουσικά η Μικτή Χορωδία του Δήμου Αλίμου και η Μικτή Χορωδία του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Η βράβευση του Μιχάλη Γαργαλιώνη αποτελεί αναγνώριση της μακρόχρονης προσφοράς, της καλλιτεχνικής συνέπειας και του ήθους που χαρακτηρίζουν τη διαδρομή του στον χώρο της χορωδιακής μουσικής. Εδώ και 34 χρόνια, με αφοσίωση και όραμα, συμβάλλει καθοριστικά στην πορεία και εξέλιξη της χορωδίας της Ένωσης Φίλων Μουσικής Καλαμάτας «Αρμονία», εμπνέοντας τα μέλη της και αναδεικνύοντας το χορωδιακό τραγούδι στην τοπική κοινωνία.

«Η βράβευσή του αποτελεί προσωπική δικαίωση, αλλά και πηγή χαράς και υπερηφάνειας για όλους εμάς τους χορωδούς του», αναφέρει η Ενωση Φίλων Μουσικής Καλαμάτας «Αρμονία».