Συναυλία της χορωδίας του  2ου Γυμνασίου Καλαμάτας

Συναυλία της χορωδίας του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας

Premium Strom

 

Μία ωραία μουσική βραδιά διοργανώνει την Δευτέρα 27 Απριλίου η χορωδία του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας.

Στις 8.30 το βράδυ θα δώσει συναυλία στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, με σκοπό την οικονομική της ενίσχυση για τη συμμετοχή σε μουσική δράση τον Μάιο στο Μιλάνο. Με σύνθημα “Κάθε νότα και ένα βήμα πιο κοντά στο Μιλάνο”, η υπεύθυνη καθηγήτρια μουσικής Κωνσταντίνα Νικολοπούλου και οι μαθητές και μαθήτριες της χορωδίας καλούν όλο τον κόσμο να παρακολουθήσει τη συναυλία και να τους ενισχύσει οικονομικά για το ταξίδι στην Ιταλία.

Εκεί στις 14 με 17 Μαΐου η χορωδία του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας θα κάνει τρεις εμφανίσεις, στο ιστορικό Πανεπιστήμιο της Παβία, στον εντυπωσιακό Καθεδρικό Ναό της Παβία και στον Ελληνορθόδοξο Ναό του Μιλάνου.

Η οικονομική ενίσχυση είναι 10 ευρώ οι ενήλικες και 5 ευρώ τα παιδιά και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα εισιτήρια τη μέρα της εκδήλωσης στο Εργατικό Κέντρο ή στο σχολείο.

