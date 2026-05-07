Σε κλίμα συνεργασίας η 12η συνάντηση του “Διαζώματος” με τα εταιρικά του μέλη

Μέσα σε κλίμα συνεργασίας και δημιουργικότητας έλαβε χώρα χθες στη “Νομική Βιβλιοθήκη” στο κέντρο της Αθήνας η 12η συνάντηση του Σωματείου “Διάζωμα” με τα εταιρικά του μέλη. Η εκδήλωση ξεκίνησε με αναλυτική παρουσίαση της δραστηριότητας και των ενεργών προγραμμάτων του Σωματείου από τον πρόεδρό του, Σταύρο Μπένο και το επιτελείο του φορέα.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις από εκπροσώπους των εταιρικών μελών του “Διαζώματος” αναφορικά με τη συνεργασία τους με το Σωματείο και την πορεία των project που στηρίζουν.

Ειδικότερα μίλησαν οι:

- Γιώργος Καββαθάς, Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ με θέμα “Βιώσιμη επιχειρηματικότητα με ολιστική φιλοσοφία”.

- Δημήτρης Μιχαλάκης, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας, Βιώσιμης Ανάπτυξης & Channel Productions Ομίλου ΟΤΕ, με θέμα: “Ο ψηφιακός πολιτισμός στην υπηρεσία των «θεμελίων» του πολιτισμού”.

- Παναγιώτης Παπανικόλας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της «Ολυμπίας Οδού Α.Ε.» για τι πρόγραμμα «Λεωφόροι Φύσης και Πολιτισμού».

- Ροδιανός Αντωνακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της «Νέας Οδού» & «Κεντρικής Οδού» για το πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ»: το παράδειγμα της Άρτας.

- Γιώργος Συριανός, Διευθύνων Σύμβουλος της «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ» για το πρόγραμμα «ΜΟΡΕΑΣ».

- Αλέξανδρος Βασιλικός, Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος για το πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας: Μελέτη Ανάπλασης παραλίας Αγίας Άννας.

- Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Marketing του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» για το πρόγραμμα «Τριλογία της Αττικής»: Διεθνής διαγωνισμός για την εικαστική τουριστική ταυτότητα (destination brand).

- Λυδία Γιαννακοπούλου, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΤΙΤΑΝ, με θέμα “Έχουμε όλοι «χρέος σποράς»: Η συμβολή του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και του Ιδρύματος Π&Α Κανελλοπούλου στο έργο του Διαζώματος”.

- Ελένη Ανδρεάδη, Διευθύντρια Αειφορίας & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Ομίλου Sani IKOS για το πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας: Μελέτη Ανάπλασης παραλίας Ροβιών.

- Παράλληλα προβλήθηκε βίντεο για τη συμβολή και τη δραστηριότητα του Κτήματος Γεροβασιλείου.

Το δεύτερο μέρος της συνάντησης ξεκίνησε με πάνελ συζήτησης με θέμα: «Από την οικοδόμηση στη λειτουργία», το οποίο συντόνισε ο δημοσιογράφος Παύλος Τσίμας, ιδρυτικό μέλος του “Διαζώματος” και συμμετείχαν οι:

- Βασίλης Λαμπρινουδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και Γενικός Γραμματέας του Σωματείου «Διάζωμα».

- Αγάπη Σμπώκου, Αντιπρόεδρος του Σ.Ε.Τ.Ε. και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Phāea Resorts.

- Θέκλα Τσιτσώνη, Ομότιμη Καθηγήτρια στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

- Μιχάλης Μπουτάρης, Αντιπρόεδρος του Κτήματος «Κυρ-Γιάννη».

- Παναγιώτης Νταής, Αντιπρόεδρος στο Σωματείο «Διάζωμα», δήμαρχος Ηγουμενίτσας και πρόεδρος της ΠΕΔ Ηπείρου.

Ακολούθησε πάνελ των εταίρων της Θερμοκοιτίδας D-HUB, με θέμα «Πώς το απόσταγμα της πορείας μας σκιαγραφεί τις προσδοκίες του μέλλοντος» υπό τον συντονισμό της Μαίρης Μπελογιάννη, ταμία και υπεύθυνη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Σωματείου «Διάζωμα». Σε αυτό το πάνελ μίλησαν οι:

- Εύα Λιανού, Γενική Διευθύντρια του Ιδρύματος «Ιωάννη Σ. Λάτση».

- Σταυρούλα Αγγελοπούλου, Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Αναφορών ESG της Εθνικής Τράπεζας και του Ομίλου.

- Ξενοφών Κάππας, Γενικός Διευθυντής στο Ίδρυμα «Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου».

- Θάλεια Τσαλκιτζή, Διευθύντρια Λύσεων Πολιτισμού της εταιρείας Uni Systems.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ομιλία του Πρόδρομου Τσιαβού, μέλους του Δ.Σ. του Σωματείου με θέμα «Ό,τι είδα και ό,τι άκουσα», ενώ να σημειωθεί ότι τον γενικό συντονισμό της εκδήλωσης είχαν η υπεύθυνη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του «Διαζώματος» Κατερίνα Αβραμοπούλου και η Γεωργία Μανωλόπουλου, μέλος του Δ.Σ.