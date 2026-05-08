Το «Παπαδοπούλειον» στη διεθνή διοργάνωση Geri Olympics

Με δυναμική παρουσία στη διεθνή διοργάνωση Geri Olympics 2026, η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Παπαδοπούλειον» εκπροσωπεί την Πελοπόννησο, ως η μοναδική συμμετοχή της περιοχής, αναδεικνύοντας στην πράξη τη σημασία της ενεργού και ποιοτικής γήρανσης.

Η διοργάνωση, που πραγματοποιείται σε Ελλάδα και Κύπρο, προωθεί την άσκηση, την κοινωνική αλληλεπίδραση και την ενδυνάμωση των ηλικιωμένων, δίνοντας έμφαση σε σύγχρονες προσεγγίσεις φροντίδας. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες θα δοκιμαστούν σε ειδικά σχεδιασμένα αγωνίσματα, όπως ρίψη μπάλας, στόχευση με κρίκους και ασκήσεις ισορροπίας, αποδεικνύοντας ότι η φυσική δραστηριότητα δεν γνωρίζει ηλικιακά όρια. Ξεχωριστό στοιχείο της διοργάνωσης αποτελεί η αξιοποίηση του καινοτόμου εργαλείου LLM Care, το οποίο ενισχύει τόσο τη σωματική όσο και τη νοητική ευεξία μέσω διαδραστικών εφαρμογών, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία συμμετοχής.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Μαΐου στις 11 μ.μ., στις εγκαταστάσεις της Μονάδας στην περιοχή Κατσέικα της Καλαμάτας, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή της δέσμευση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων.