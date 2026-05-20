Τετάρτη, 20 Μαϊος 2026 18:18

Γιορτή βιβλίου με την Αλεξάνδρα Μητσιάλη στην Κυπαρισσία

Γιορτή βιβλίου με τη συγγραφέα Αλεξάνδρα Μητσιάλη, διοργανώνεται στις 24-26 Μαΐου στην Κυπαρισσία, στο 2ο Δημοτικό σχολείο της πόλης.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το σχολείο σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου και του 1ου Δημοτικού Σχολείου, όπου η συγγραφέας θα συναντήσει παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Συγκεκριμένα την Κυριακή 24 του μηνός στις 7 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με θέμα «Μια τριλογία για τη διαφορετικότητα» και τη Δευτέρα 25 του μηνός επίσης στις 7 μ.μ. ομιλία για γονείς με θέμα «Όταν η λογοτεχνία ταξιδεύει τα παιδιά μας από το ψηφιακό κόσμο στο κόσμο της φαντασίας».

Παράλληλα, την Δευτέρα και την Τρίτη θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με τα παιδιά.

Κ.Μπ.

Κατηγορία Εκδηλώσεις
