Εκπαιδευτήρια Μπουγά: Η θεατρική ομάδα του Δημοτικού παρουσίασε την παράσταση “Ολιβερ”

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, η θεατρική παράσταση «Ολιβερ», που παρουσίασε η θεατρική ομάδα του Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά.

Η παράσταση, βασισμένη στο κλασικό έργο του Charles Dickens «Oliver Twist», ζωντάνεψε στη σκηνή μέσα από το ταλέντο, την ενέργεια και τη δημιουργικότητα των μαθητών, οι οποίοι απέδωσαν με ευαισθησία και αυθεντικότητα τους χαρακτήρες της ιστορίας.

Το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια ιδιαίτερα προσεγμένη παραγωγή, με εντυπωσιακά σκηνικά, κοστούμια και μουσική επένδυση, στοιχεία που ανέδειξαν τόσο τη σκληρή όσο και την ανθρώπινη διάσταση της ζωής του μικρού Όλιβερ.

Η θεατρική παράσταση αποτέλεσε όχι μόνο μια καλλιτεχνική έκφραση, αλλά και μια σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία για τους μαθητές, ενισχύοντας τη συνεργασία, την αυτοπεποίθηση και τη δημιουργική τους έκφραση.

Η θερμή ανταπόκριση του κοινού και το παρατεταμένο χειροκρότημα επιβεβαίωσαν την επιτυχία της εκδήλωσης και τη σημασία της καλλιτεχνικής παιδείας στο σχολικό περιβάλλον.

Στην παράσταση συμμετείχαν συνολικά 16 μαθητές, ενώ υπεύθυνες εκπαιδευτικοί της θεατρικής ομάδας ήταν οι Αναστασία Κυριακού και Μαρία Σκαφιδά.

Τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά συνεχίζουν να στηρίζουν δράσεις που καλλιεργούν τη φαντασία, την έκφραση και την ομαδικότητα των μαθητών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων.