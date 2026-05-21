Στο διανοιγμένο τμήμα της οδού Βουλγαροκτόνου, ένα από τα πεζοδρόμια έχει καταστεί σχεδόν απροσπέλαστο για πεζούς.

Στα σημεία όπου ο δήμος προχώρησε σε δενδροφυτεύσεις, η απουσία της αναγκαίας συντήρησης έχει οδηγήσει σε εγκατάλειψη, ενώ η ανεξέλεγκτη βλάστηση από παρακείμενο οικόπεδο επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο σε έναν δρόμο με αυξημένη κυκλοφορία, ιδιαίτερα όσο πλησιάζουμε προς τη θερινή περίοδο, καθώς και οι δύο πλευρές χρησιμοποιούνται συστηματικά για στάθμευση οχημάτων. Η ασφαλής διέλευση ωστόσο πεζών, γονέων με καρότσια και ατόμων με κινητικές δυσκολίες παραμένει ζητούμενο.