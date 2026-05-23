O Μάρκος Σεφερλής τον Σεπτέμβριο στην Καλαμάτα

Αυτό το καλοκαίρι, ο διαχρονικός «Πλούτος» του Αριστοφάνη επιστρέφει στη σκηνή μέσα από μια μεγάλη θεατρική παραγωγή με πρωταγωνιστή τον Μάρκο Σεφερλή, σε μια σύγχρονη, σατιρική και εκρηκτικά επίκαιρη προσέγγιση της κλασικής αριστοφανικής κωμωδίας.

Το τελευταίο σωζόμενο έργο του Αριστοφάνη, παραμένει σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ. Ποιός αξίζει πραγματικά τον Πλούτο; Γιατί οι τίμιοι άνθρωποι δυσκολεύονται, ενώ οι επιτήδειοι ευημερούν; Και τι θα συνέβαινε αν ο Πλούτος αποκτούσε ξανά… την όρασή του και γίνονταν όλοι πλούσιοι; Στην Καλαμάτα, η παράσταση θα ανέβει την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στο Ανοιχτό θέατρο.

Μέσα από ανατρεπτικό χιούμορ, καυστική σάτιρα, μουσική, χορό και σύγχρονες αναφορές, ο Μάρκος Σεφερλής συναντά τον Αριστοφάνη σε μια παράσταση που υπόσχεται γέλιο, θέαμα και αλήθειες που «καίνε». “Με τη μοναδική του σκηνική ενέργεια και το χαρακτηριστικό του κωμικό ύφος, ο αγαπημένος ηθοποιός μικρών και μεγάλων, μεταμορφώνει τον κόσμο του αρχαίου ποιητή σε έναν καθρέφτη της σημερινής κοινωνίας, όπου το χρήμα, η εξουσία, η υποκρισία και η ανθρώπινη απληστία πρωταγωνιστούν” τονίζεται από τους διοργανωτές. Ένα μεγάλο καλοκαιρινό θεατρικό γεγονός για όλη την οικογένεια, που φιλοδοξεί να φέρει τον Αριστοφάνη πιο κοντά στο σήμερα με πολύ γέλιο, ρυθμό και θεατρική μαγεία. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.