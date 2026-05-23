«Εκκλησιάζουσες – Γυναίκες στην εξουσία»: Η κωμωδία του Αριστοφάνη τον Αύγουστο στην Καλαμάτα

Η παράσταση αποτελεί συμπαραγωγή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου και της 5ης Εποχής, η οποία συμπληρώνει 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας στον χώρο του σύγχρονου πολιτισμού. Ο Λευτέρης Γιοβανίδης, καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου, και ο Θέμης Μουμουλίδης, δημιουργός της 5ης Εποχής, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα τολμηρό και απαιτητικό καλλιτεχνικό εγχείρημα. Η αριστοφανική κωμωδία παρουσιάζεται σε ελεύθερη απόδοση και διασκευή, την οποία υπογράφουν η Νεφέλη Μαϊστράλη και ο Θέμης Μουμουλίδης, ως μια μουσική παράσταση που συνδυάζει την πολυχρωμία και τον ήχο του τσίρκου με το τζαζ ηχόχρωμα και τη σκοτεινή ατμόσφαιρα του καμπαρέ. Τη μουσική υπογράφει ο Θοδωρής Οικονόμου, την κινησιολογική επεξεργασία και τη χορογραφία η Πατρίσια Απέργη, τα κοστούμια η Βάνα Γιαννούλα και τους φωτισμούς ο Νίκος Σωτηρόπουλος. Στον ρόλο του Βλέπυρου εμφανίζεται ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, στον ρόλο της Πραξαγόρας η Μαρίνα Ασλάνογλου και στον ρόλο του Κομπέρ ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Μαζί τους συμμετέχουν οι Ίντρα Κέιν, Φοίβος Ριμένας, Δήμητρα Βήττα, Μαρία Κυρώζη, Διονύσια Μπαλαμώτη, Ερωφίλη Παναγιωταρέα και Αναστασία Τζελέπη. Πρόκειται για ένα πικρό πολιτικό σχόλιο που, μέσα από το σπάσιμο των ορίων, επιχειρεί να αναδείξει το εκκωφαντικό αδιέξοδο της εποχής μας και να αναζητήσει αγωνιωδώς λύσεις - έστω και ουτοπικές - ικανές να ενώσουν μια κοινωνία στον σχεδιασμό ενός κοινού μέλλοντος. Ταυτόχρονα, είναι μια κωμωδία-γιορτή της μεταμφίεσης και της ελευθερίας να είμαστε, έστω και για λίγο, «άλλοι».

Τα εισιτήρια ξεκινούν από 20€, ενώ έως αύριο Τετάρτη, 20 Μαΐου, ισχύει ειδική προσφορά, με περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων στα 13€, μέσω more.com.