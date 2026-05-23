Ο Σύλλογος Ελλήνων Αιθιοπίας θα τιμήσει τον Κώστα Γεωργακά

Τα μέλη του Συλλόγου θα επισκεφθούν το Σιδηρόκαστρο αύριο το πρωί, καθώς ο σπουδαίος γλύπτης στην Αιθιοπία έφτιαξε περίπου 60 αγάλματα με κορυφαίο του Χαιλ Σε Λασιέ ύψους 17 μέτρων. Έτσι έρχονται στο χωριό του για να τιμήσουν τη μνήμη του και να θαυμάσουν τα αγάλματα που έχουν τοποθετηθεί στο χωριό του. Τον Σύλλογο θα υποδεχθούν ο πρόεδρος της Κοινότητας Θανάσης Κυριαζής και η αντιδήμαρχος Μαρία Παναγοπούλου, θα δοθούν πληροφορίες για το Σιδηρόκαστρο στην νέα αίθουσα του Δημοτικού καταστήματος. Στη συνέχεια θα επισκεφθούν το μουσείο του Εξωραϊστικού Λαογραφικού Συλλόγου. Θα ακολουθήσει ανάλυση αναφορά των εγκατεστημένων αγαλμάτων από τον κ. Κυριαζή και τέλος θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στον Άγιο Νικόλαο να ακούσουν για την ιστορία του και προσκύνημα. Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με γεύμα στην ταβέρνα του χωριού «Η μουριά».

Κ.Μπ.