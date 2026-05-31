Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας: Θερινό ωράριο για την έκθεση «Μαρία Κάλλας» από την Τρίτη

Η έκθεση φιλοξενείται στον 3ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας.

Συγκεκριμένα, από την Τρίτη 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό από Τρίτη έως Παρασκευή, από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ.. Για ομάδες και οργανωμένες επισκέψεις εκτός του προβλεπόμενου ωραρίου, παρέχεται η δυνατότητα προγραμματισμού κατόπιν συνεννόησης με τον Σύλλογο και έγκαιρης επικοινωνίας πριν από την επίσκεψη.

Η έκθεση εγκαινιάστηκε το 2024, χρονιά που συμπληρώθηκαν 101 χρόνια από τη γέννηση της «La Divina», έχοντας ήδη προσελκύσει σημαντικό ενδιαφέρον, καθώς μέχρι τα τέλη του 2025 την είχαν επισκεφθεί περισσότερα από 4.200 άτομα.

Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σημαντικές πτυχές της ζωής και της καλλιτεχνικής πορείας της μεγάλης Ελληνίδας σοπράνο μέσα από ένα πλούσιο αρχειακό υλικό. Μεταξύ των εκθεμάτων περιλαμβάνονται αυθεντικά προγράμματα από εμφανίσεις της Μαρίας Κάλλας, δημοσιεύματα και αποκόμματα εφημερίδων της εποχής, φωτογραφίες από το δωμάτιό της στην οδό Ζωρζ Μαντέλ στο Παρίσι, καθώς και μια εντυπωσιακή αυθεντική αφίσα από τη γαλλική προβολή του ντοκιμαντέρ «Callas by Maria». Την έκθεση συμπληρώνουν σπάνιες φωτογραφίες και τεκμήρια που αναδεικνύουν τη μουσική και πολιτιστική κληρονομιά της σπουδαίας καλλιτέχνιδας.

Η μόνιμη έκθεση αποτελεί πλέον έναν σημαντικό πολιτιστικό πόλο για την Καλαμάτα, προσελκύοντας επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και συμβάλλοντας στη διατήρηση της μνήμης και του έργου της Μαρίας Κάλλας για τις νεότερες γενιές. Η είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες.

Τ.Αν.