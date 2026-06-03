Παρουσιάστηκε το βιβλίο για τον Δημήτρη Μανιατάκη

Προλογίζοντας το έργο τους, οι κ.κ. Παπανδρόπουλος και Χριστίδης υπογράμμισαν ότι αποφάσισαν να γράψουν τη βιογραφία του Δημήτρη Μανιατάκη, διότι αποτελεί ζωντανό παράδειγμα επιτυχημένης και δημιουργικής επιχειρηματικότητας. Μετά από σαράντα χρόνια δραστηριοποίησής του στην ICAP, η εταιρεία διακρίθηκε για τις σημαντικές καινοτομίες της, ενώ η επιτυχημένη πορεία του ως επικεφαλής της ΔΕΗ συνδέθηκε με τις πρώτες προσπάθειες διεθνοποίησής της, σε συνεργασία με κορυφαίους διεθνείς επενδυτικούς οργανισμούς. Η μακρά και επιτυχημένη δράση του κ. Μανιατάκη συνεχίζεται στον τομέα του πολιτισμού μέσω του Μανιατακείου Ιδρύματος, του οποίου προεδρεύει, με αντικείμενο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς ως οχήματος οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Στη συνέχεια, τρεις διακεκριμένοι ομιλητές αναφέρθηκαν στους διαφορετικούς τομείς δραστηριοποίησης του Δημήτρη Μανιατάκη. Στη σημαντική προστιθέμενη αξία που είχε για την ελληνική οικονομία η ανάπτυξη των μεθόδων πιστοληπτικής αξιολόγησης και στον ρόλο της στην ορθολογική κατανομή των επενδύσεων των ελληνικών επιχειρήσεων αναφέρθηκε στην ομιλία του ο Παναγιώτης Μίχαλος, ιδρυτής και πρόεδρος του «Ιδρύματος Γ. Μ. Μίχαλος – Διάλογοι της Νισύρου» και πρώην Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Όπως επισήμανε, η εταιρεία συμβούλων ICAP, με διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημήτρη Μανιατάκη, διαδραμάτισε πρωτοποριακό ρόλο στην εκπόνηση κλαδικών μελετών και στην πιστοληπτική αξιολόγηση των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό και τον εξορθολογισμό της πιστωτικής επέκτασης των ελληνικών τραπεζών.

Ο Ραφαήλ Μωυσής, επίτιμος καθηγητής του MIT, επίτιμος πρόεδρος του ΙΟΒΕ και πρώην πρόεδρος της ΔΕΗ, ανέπτυξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραμάτισε η ΔΕΗ στον εξηλεκτρισμό της χώρας και στην ταχύρρυθμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Αναφέρθηκε επίσης στις σύγχρονες ενεργειακές προκλήσεις, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα χρειάζεται να εκσυγχρονιστεί και να καινοτομήσει περαιτέρω, προτείνοντας τον εμπλουτισμό του ενεργειακού μείγματος με πυρηνική ενέργεια παραγόμενη σε θαλάσσιες πλατφόρμες. Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Γεώργιος Μέργος, επίτιμος καθηγητής Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, παρουσιάζοντας ένα «νέο μοντέλο ανάπτυξης» που προωθείται με τη συμβολή του Μανιατακείου Ιδρύματος. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, ο πολιτισμός αποτελεί κορυφαίο παράγοντα βελτίωσης της ευημερίας και δυναμικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, οδηγώντας παράλληλα στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών. Τέλος, ο Andrea Nanetti, διακεκριμένος Καθηγητής Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Guangzhou της Κίνας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, γνωστός για την έρευνα και τη βιβλιογραφική του συμβολή σχετικά με την Ενετοκρατία στην Πελοπόννησο, ανέφερε: «Οι πέτρες του Παλατιού του Νέστορα και των κάστρων της Κορώνης, της Μεθώνης και του Ναβαρίνου, μαζί με τη διαχρονική σοφία της μεσογειακής διατροφής, δεν είναι απλώς αναμνήσεις. Αποτελούν ευκαιρίες για την ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την οικοδόμηση ανθεκτικότητας απέναντι στις οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις».