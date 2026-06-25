Καλοκαιρινή βραδιά στην Οινοποιία Ψαρούλη

Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εκδήλωση αφιερωμένη στο κρασί, τη μεσσηνιακή γαστρονομία και τη μουσική διοργανώνει το Σάββατο 11 Ιουλίου η Οινοποιία Ψαρούλη στη Βασιλάδα Μεσσηνίας.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο του κρασιού, να περιηγηθούν στις εγκαταστάσεις του οινοποιείου και να ενημερωθούν για τα στάδια της οινοποίησης μέσα από οργανωμένη ξενάγηση. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν γευστικές δοκιμές επιλεγμένων ετικετών της οινοποιίας, με στόχο την ανάδειξη του χαρακτήρα και της ποιότητας του μεσσηνιακού αμπελώνα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης παραδοσιακά μεσσηνιακά εδέσματα και τοπικά προϊόντα, προσφέροντας στους συμμετέχοντες ένα γαστρονομικό ταξίδι με επίκεντρο τις τοπικές γεύσεις. Τη βραδιά θα πλαισιώσει ζωντανή μουσική από το συγκρότημα ON/OFF.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 8 μ.μ. στον χώρο της Οινοποιίας Ψαρούλη στη Βασιλάδα. Η συμμετοχή πραγματοποιείται αποκλειστικά με κράτηση, καθώς ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ιστοσελίδας psarouliswines.gr ή τηλεφωνικά στο 6936926861.