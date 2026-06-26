Βραδιά Ευγνωμοσύνης από τα Παιδικά Χωριά SOS Καλαμάτας

Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στους ανθρώπους που διαχρονικά στέκονται δίπλα στο έργο τους διοργανώνου τα Κέντρα Στήριξης των Παιδικών Χωριών SOS Καλαμάτας και η Ομάδα Στήριξης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 8 μ.μ., στην 1η Πάροδο της Αναγνωσταρά (στοά Λόντου).

Στόχος της βραδιάς είναι να τιμηθούν οι φίλοι, οι εθελοντές, οι υποστηρικτές και οι συνεργάτες που συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση των δράσεων του οργανισμού και στη στήριξη παιδιών και οικογενειών που έχουν ανάγκη.

Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια χαλαρή καλοκαιρινή συνάντηση με μουσική, ήχους τζαζ, εκλεκτό κρασί και μικρά εδέσματα, ενώ παράλληλα θα ανταλλάξουν ευχές και σκέψεις για τη συνέχιση της κοινής προσπάθειας και της προσφοράς στην τοπική κοινωνία.

Η εκδήλωση αποτελεί μια γιορτή αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης, αναδεικνύοντας τη δύναμη της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συμμετοχής.