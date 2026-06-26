Επιστρέφει στη Μεσσηνία με δύο παρουσιάσεις ο  Σπύρος Πετρουλάκης

Στην Μεσσηνία επιστρέφει και πάλι ο αγαπημένος συγγραφέας Σπύρος Πετρουλάκης, αυτή τη φορά για να παρουσιάσει το βιβλίο του «Καθαρμός» το οποίο είναι μυθοπλασία βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα.

Η παρουσίαση στην Καλαμάτα θα γίνει σήμερα στις 8 μ.μ., στο «Vista Marina» με τη διοργάνωση των εκδόσεων «Μίνωας» και του βιβλιοπωλείου «Κονταργύρη».

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Αντωνία Παυλάκου, φιλόλογος, συγγραφέας και ο ίδιος ο συγγραφέας. Αποσπάσματα θα διαβάσει η Νικολίνα Λέκκα, συγγραφέας ενώ τον συντονισμό θα έχει η δημοσιογράφος Μαρία Τομαρά. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει ο Χορευτικός Ομιλος Λεύκιππος με ποντιακούς χορούς. Επίσης, την Κυριακή 28/6 θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του βιβλίου και στη Βιβλιοθήκη Φιλιατρών, όπου ο συγγραφέας είναι προσκεκλημένος.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Στον βυθό μιας τεχνητής λίμνης στην Πέλλα το παρελθόν δεν αναπαύεται. Απλώς περιμένει τη στάθμη του νερού να πέσει. Όταν η υδρογεωλόγος Θεοδώρα Χαραλαμπίδου επιστρέφει στην Πάνω Λίμνη, το τοπίο της παιδικής της ηλικίας έχει μετατραπεί σε μια απόκοσμη έρημο λάσπης. Καθώς τα νερά υποχωρούν, ο παλιός οικισμός αναδύεται σαν φάντασμα, αποκαλύπτοντας ένα μακάβριο εύρημα: τα νεκρά σώματα μιας οικογένειας Ποντίων που χάθηκαν πριν από μισό αιώνα. Για το χωριό είναι ένα μυστικό θαμμένο στον βυθό. Για τη Θεοδώρα, όμως, είναι μια αποκάλυψη που απειλεί να γκρεμίσει όσα γνωρίζει για τις ρίζες της. Ο αστυνόμος Ιορδάνης Σαλονικίδης καλείται να δώσει απαντήσεις σε μια υπόθεση που ο χρόνος θα έπρεπε να έχει παραγράψει. Όμως, στην Πάνω Λίμνη τα λουκέτα δεν σφάλιζαν μόνο πόρτες. Σφάλιζαν και στόματα. Και τώρα αυτά τα λουκέτα αρχίζουν να σπάνε. Από μέσα. Πόσο βαθιά μπορείς να βυθιστείς στην αλήθεια χωρίς να πνιγείς; Ο Καθαρμός είναι ένα οδοιπορικό στη μνήμη και την ενοχή. Εκεί όπου το κακό κληροδοτείται και η αλήθεια απαιτεί το απόλυτο τίμημα.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Σπύρος Πετρουλάκης γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα, έχοντας ζήσει επίσης στο Ρέθυμνο και στα Χανιά από όπου και κατάγεται. Έχει δύο παιδιά, την Ειρήνη και τον Κωνσταντίνο. Είναι συνθέτης και στιχουργός και έχει συμμετάσχει σε μουσικές παραστάσεις και συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Τραγούδια του περιλαμβάνονται σε CD πολλών γνωστών καλλιτεχνών, ενώ έχει γράψει μουσική και τραγούδια για ντοκιμαντέρ και θεατρικές παραστάσεις. Ασχολείται με τη φωτογραφία (φωτογραφίες του έχουν βραβευτεί και δημοσιευτεί σε ευρωπαϊκά περιοδικά), είναι αφηγητής παραμυθιών, προπονητής και Πανελληνιονίκης στο άθλημα του Taekwondo και έχει ως χόμπι την αναρρίχηση και τις καταδύσεις. Από τις εκδόσεις Μίνωας κυκλοφορούν τα μυθιστορήματά του Το παράθυρο της Νεφέλης (2014), Η εξομολόγηση (2015), H Παναγιά της φωτιάς (2016), Το τελευταίο δαχτυλίδι (2017), Αμαλία (2018), Σασμός (2019), Η νύχτα της αλήθειας (2020) καθώς και τα βιβλία του για παιδιά Στα χνάρια του κουρσάρου Μπαρμπαρόσα (2014), Ο θησαυρός του Κυβερνήτη (2015), Ο δράκος Μπουρμπουλήθρας (2016), Η συνταγή της ευτυχίας (2016) και Το αθάνατο νερό (2019).