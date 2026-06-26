Δύο κορυφαία ρεσιτάλ στο Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας

Με δύο ιδιαίτερα σημαντικές συναυλίες συνεχίζεται το Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας, φιλοξενώντας στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα δύο διακεκριμένους εκπροσώπους της νέας γενιάς των διεθνών σολίστ της κλασικής κιθάρας.

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 μ.μ. στο αμφιθέατρο της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας, θα εμφανιστεί ο Άγγλος κιθαριστής Mark Leighton, νικητής του Α΄ Βραβείου του 13ου Διαγωνισμού του Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας το 2025. Ο ταλαντούχος σολίστ, τελειόφοιτος της Anton Bruckner Privatuniversität της Αυστρίας, έχει ήδη κατακτήσει σημαντικές διακρίσεις σε απαιτητικούς διεθνείς διαγωνισμούς κιθάρας ανά την Ευρώπη. Στο ρεσιτάλ του θα παρουσιάσει έργα κορυφαίων συνθετών του ρεπερτορίου, καθώς και δικές του συνθέσεις. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

Μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 8.30 μ.μ., στον ίδιο χώρο, το κοινό της Καλαμάτας θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τη διεθνώς καταξιωμένη Γερμανίδα σολίστ Julia Trintschuk, μία από τις σημαντικότερες κιθαρίστριες της νέας γενιάς παγκοσμίως. Με περισσότερα από 30 βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς, η Trintschuk έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις σε Ευρώπη, Ασία, Νότια και Κεντρική Αμερική, ενώ έχει συνεργαστεί ως σολίστ με σπουδαίες συμφωνικές ορχήστρες. Ο διεθνής Τύπος την έχει χαρακτηρίσει «Madonna with guitar», ενώ η δισκογραφική της παρουσία περιλαμβάνει τις ηχογραφήσεις «Giocosa» και «GuitarCoop». Η συμμετοχή της στο Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας αποτελεί ξεχωριστό γεγονός για τη φετινή διοργάνωση και εντάσσεται στο πλαίσιο της διεθνούς περιοδείας της.

Οι δύο αυτές συναυλίες επιβεβαιώνουν τον διεθνή χαρακτήρα και το υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο του Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας, το οποίο συνεχίζει να προσελκύει σπουδαίους μουσικούς και να προσφέρει στο κοινό μοναδικές μουσικές εμπειρίες.

Για το ρεσιτάλ της Julia Trintschuk το εισιτήριο ανέρχεται σε 10 ευρώ (κανονικό) και 5 ευρώ (μαθητικό).