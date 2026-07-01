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Τετάρτη, 01 Ιουλίου 2026 12:15

Καλαμάτα: Έναρξη για το Πολιτιστικό Καλοκαίρι - Πλήθος κόσμου στη συναυλία με την Ανδρομάχη (βίντεο)

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Καλαμάτα: Έναρξη για το Πολιτιστικό Καλοκαίρι - Πλήθος κόσμου στη συναυλία με την Ανδρομάχη (βίντεο)

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Οι εκδηλώσεις για το Πολιτιστικό Καλοκαίρι του Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε. Φάρις ξεκίνησαν χθες, Τρίτη 30 Ιουνίου με συναυλία στην προκυμαία του λιμανιού της Καλαμάτας.

Πλήθος κόσμου, μικροί και μεγάλοι βρέθηκαν στο λιμάνι της πόλης και διασκέδασαν με την Ανδρομάχη, η οποία είχε ετοιμάσει και παρουσίασε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ξεσηκώνοντας το κοινό της Καλαμάτας με παλαιές και νέες μουσικές επιτυχίες που προσέφεραν μία μοναδική μουσική καλοκαιρινή βραδιά.

Κατηγορία Εκδηλώσεις
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