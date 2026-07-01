Μεγάλη συμμετοχή στην παρουσίαση της μελέτης για το “Food Waste”

Η έρευνα υλοποιήθηκε από φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του μαθήματος «Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Αξιοποίηση Αποβλήτων Βιομηχανιών Τροφίμων», με επικεφαλής καθηγητή τον Φώτη Κουτρουμπή.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη λεπτομερή χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης

που αφορά στη σπατάλη τροφίμων στην περιοχή μας. Για τις ανάγκες της μελέτης, οι φοιτητές πραγματοποίησαν επισκέψεις και κατέγραψαν δεδομένα σε περισσότερες από 100 επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας της Καλαμάτας, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες για την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση, όπου διατυπώθηκαν προτάσεις για την υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών κυκλικής οικονομίας από τον επιχειρηματικό κόσμο, με τον Δήμο Καλαμάτας και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας να δεσμεύονται ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν ανάλογες ερευνητικές πρωτοβουλίες, ενισχύοντας τη συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα, έτσι ώστε να διαχέονται τα αποτελέσματα στην πραγματική οικονομία, με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

“Τα συμπεράσματα της μελέτης αποτελούν πλέον έναν σημαντικό οδηγό για τις τοπικές επιχειρήσεις, θέτοντας τις βάσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας στο Δήμο Καλαμάτας”, καταλήγει η ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.