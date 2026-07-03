 Σε πλήρη εξέλιξη το 2ο Διεθνές Film Camp Ταϋγέτου 2026

Το πρωτοποριακό αυτό εγχείρημα αναδεικνύει τη σημασία της οπτικοακουστικής καταγραφής στην υπηρεσία της συλλογικής μνήμης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Τις δύο πρώτες ημέρες της διοργάνωσης (Δευτέρα 29 και Τρίτη 30 Ιουνίου), σύσσωμη η ομάδα των εθελοντών και των εκπαιδευόμενων κινηματογραφιστών πραγματοποίησε εκτεταμένα ρεπεράζ με σκοπό την επιλογή των θεμάτων τους.

Οι συμμετέχοντες περιπλανήθηκαν στο επιβλητικό φυσικό κάλλος του Δυτικού Ταϋγέτου, εξερευνώντας τοποθεσίες σε έξι βασικά χωριά: Αρτεμισία, Αλαγονία, Νέδουσα, Πηγές, Καρβέλι και Λαδά. Οι κάτοικοι των χωριών υποδέχθηκαν την ομάδα με εξαιρετική προθυμία και μοιράστηκαν πολύτιμες ιστορίες και μνήμες.

Κοινός παρανομαστής σε όλες τις συζητήσεις ήταν η έκδηλη στεναχώρια των ντόπιων για τη σταδιακή εγκατάλειψη της περιοχής από τη νεολαία και την απουσία της επίσημης πολιτείας, με αποτέλεσμα οι τόποι τους να οδηγούνται στην ερήμωση. Αντίβαρο σε αυτή την πραγματικότητα αποτέλεσαν οι γνωριμίες με ανθρώπους που εγκατέλειψαν τις ζωές τους σε αστικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού για να εγκατασταθούν μόνιμα στα χωριά, στρεφόμενοι στη φύση και τη βιολογική γεωργία, προκαλώντας τον θαυμασμό των συμμετεχόντων.

Εντατικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα & Masterclasses

Την Τετάρτη 1 και την Πέμπτη 2 Ιουλίου, το Camp μεταφέρθηκε στην «τάξη», με τους εκπαιδευόμενους να παρακολουθούν εντατικά θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα.

Υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο Δρ. Ιάκωβος Παναγόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου και πολυβραβευμένος σκηνοθέτης.

Το ακαδημαϊκό σώμα πλαισιώνουν διακεκριμένοι εισηγητές από το εξωτερικό:

Prof. Erik Knudsen: Καθηγητής Μεθοδολογίας των ΜΜΕ στο University of Central Lancashire (UK), ο οποίος ανέλυσε τη λειτουργία της αφήγησης στο περιβαλλοντικό ντοκιμαντέρ.

Δρ. Ιάκωβος Παναγόπουλος: Εισηγήθηκε τη θεματική για τη δημιουργία προσωπικών πορτρέτων στη φύση και την ευαίσθητη προσέγγιση των χαρακτήρων.

Becca Bond: Σκηνοθέτιδα και Ανώτερη Λέκτορας στο Bournemouth University (UK), η οποία καθοδήγησε τους σπουδαστές στο στήσιμο και τον σχεδιασμό των ημερών παραγωγής.

Δρ. Luke Blazejewski: Φωτογράφος και κινηματογραφιστής από το Μάντσεστερ, που εισήγαγε το κοινό στις μεθόδους έρευνας και κινηματογράφησης για το Wildlife Filmmaking ως εργαλείο ακτιβισμού.

Δρ. Mark Bond: Ανώτερος Λέκτορας Κινηματογράφησης στο Bournemouth University, ο οποίος ανέπτυξε τις τεχνικές της διεύθυνσης φωτογραφίας και της αποτύπωσης του τοπίου.

Παράλληλα, οι φοιτητές παρακολούθησαν εξειδικευμένα Masterclasses:

Μοντάζ – Χρόνης Θεοχάρης: Μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, ο οποίος εστίασε στις αρχές του cut και τη μετατροπή του ακατέργαστου υλικού σε συνεκτική ιστορία.

Ηχοληψία / Sound Design – Απόστολος Λουφόπουλος: Συνθέτης, sound designer και Καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου, ο οποίος θα καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες στη δημιουργία ατμόσφαιρας μέσα από τον φυσικό ήχο.

Η ώρα των γυρισμάτων και η Μεγάλη Τελετή Λήξης

Από την Παρασκευή 3 Ιουλίου έως και την Κυριακή 5 Ιουλίου, οι ομάδες των κινηματογραφιστών ξεκινούν τα επίσημα γυρίσματα στο βουνό, ενώ οι επόμενες ημέρες θα αφιερωθούν στο μοντάζ υπό τη διαρκή καθοδήγηση των καθηγητών.

Η αυλαία του 2ου Διεθνούς Film Camp Ταϋγέτου θα πέσει πανηγυρικά την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 στις 21:30, στο Ιστορικό Σχολείο Αρτεμισίας. Στην τελετή λήξης θα προβληθούν για πρώτη φορά τα ντοκιμαντέρ των σπουδαστών, ενώ η βραδιά θα κορυφωθεί με τη θεσμοθετημένη βράβευση της καλύτερης ταινίας.

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο και απονέμεται από το έγκριτο Μαριολοπούλειο-Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος, επιβραβεύοντας τη δημιουργία που ανέδειξε με τον πιο άρτιο και ευαίσθητο τρόπο τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον και την οικολογική ισορροπία.



Προσεχείς προβολές Solar Cinema

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Καλοκαιριού του Δήμου Καλαμάτας και με την ευγενική του στήριξη, παράλληλα με το camp, το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ έχει προγραμματίσει 4 προβολές στα χωριά του Ταϋγέτου. Οι προβολές πραγματοποιούνται με τον πρωτοποριακό εξοπλισμό του Solar Cinema, ένα απόλυτα οικολογικό σύστημα που λειτουργεί αυτόνομα, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά και μόνο την ενέργεια του ήλιου που συλλέγεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι προβολές ξεκινούν στις 21:30 (με τη δύση του ηλίου) και είναι δωρεάν και ανοιχτές για το κοινό, ενώ όλες οι ταινίες διαθέτουν αγγλικούς υπότιτλους.



ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ | Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026

«Μ’ αρέσουν οι καρδιές σαν την δική μου. Μάρκος Βαμβακάρης» (72’) του Γιώργου Ζέρβα: Ένα στοχαστικό μουσικό πορτρέτο του πατριάρχη του κλασικού ρεμπέτικου. Μέσα από τη ζωή του Βαμβακάρη, η ταινία εξερευνά τον ιδιαίτερο κόσμο, τις αξίες, τα βάσανα και τη ρομαντική κοινωνική διαμαρτυρία των ρεμπετών, σε μια εποχή που το ρεμπέτικο αποτελούσε αυθεντικό τρόπο ζωής για το περιθώριο και τη φτωχολογιά.

ΛΑΔΑΣ | Κυριακή 5 Ιουλίου 2026

«Η Νοσταλγός» (110’) της Ελένης Αλεξανδράκη (Ταινία Μυθοπλασίας): Μια λυρική, ελεύθερη σύγχρονη διασκευή του ομώνυμου τρυφερού διηγήματος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σε συνεργασία με τον Κωστή Παπαγιώργη. Με φόντο την ηφαιστειακή Νίσυρο και με τη συμμετοχή των ίδιων των κατοίκων, η ταινία αφηγείται τη φυγής μιας γυναίκας μέσα στη νύχτα με μια μικρή βαρκούλα, οδηγούμενη από την ανίκητη νοσταλγία για τη γενέτειρά της. Την ταινία ντύνει μοναδικά η μελωδική μουσική του Νίκου Παπάζογλου.

ΑΛΑΓΟΝΙΑ | Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026

«Η Μητέρα του Σταθμού» (80’) της Κωστούλας Τωμαδάκη: Το βραβευμένο ιστορικό ντοκιμαντέρ αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής στις «αόρατες» Ελληνίδες μετανάστριες (Gastarbeiter) που έφυγαν για τις φάμπρικες της Γερμανίας τις δεκαετίες του '60 και '70. Μέσα από συγκλονιστικές μαρτυρίες, η ταινία φωτίζει το δυσβάσταχτο ανθρώπινο κόστος του βίαιου αποχωρισμού από τα παιδιά τους που έμειναν πίσω στην πατρίδα.