Μουσικοχορευτική παράσταση του Μορφωτικού Συλλόγου Μεσσηνίας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας η μουσικοχορευτική παράσταση «Μια φορά κι έναν χορό», που παρουσίασε ο Μορφωτικός Σύλλογος Μεσσηνίας, σε σκηνοθεσία της Έλενας Στρατή.

Η παράσταση αποτέλεσε μια ξεχωριστή συνάντηση της ελληνικής παράδοσης με τον χορό, το θέατρο και την αφήγηση, προσφέροντας στους θεατές ένα συγκινητικό ταξίδι στη λαϊκή μνήμη και τον πολιτιστικό πλούτο του τόπου. Οι παραδοσιακοί χοροί «συνομίλησαν» με τα λαϊκά παραμύθια, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα που απέσπασε το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η σύμπραξη των παιδικών, εφηβικών και ενηλίκων χορευτικών ομάδων του Συλλόγου, οι οποίες για πρώτη φορά συμμετείχαν σε μια κοινή παραγωγή. Με ζωντάνια, εκφραστικότητα και σεβασμό στην παράδοση, οι συμμετέχοντες ανέδειξαν τη δύναμη της συλλογικότητας και τη σημασία της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Μέσα από τη μουσική, τον χορό και την αφήγηση, η παράσταση αναβίωσε εικόνες από τις παλιές γειτονιές και τις πλατείες των χωριών, τότε που οι άνθρωποι αντάμωναν για να τραγουδήσουν, να χορέψουν και να μοιραστούν ιστορίες.

Η εκδήλωση επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο Μορφωτικός Σύλλογος Μεσσηνίας στην ανάδειξη και διάδοση της ελληνικής παράδοσης, μέσα από δράσεις που ενώνουν τις γενιές και κρατούν ζωντανές τις αξίες και τα στοιχεία της λαϊκής κληρονομιάς.