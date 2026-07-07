«Φόρα Μαγιό & Έλα Αλμυρό»: Nέα καλοκαιρινή πρωτοβουλία με συνεργασία επιχειρήσεων

Μια νέα πρωτοβουλία έρχεται να προστεθεί στην καλοκαιρινή ατζέντα της παραλιακής του Δήμου Καλαμάτας, δίνοντας ζωή και ρυθμό στην παραλία του Αλμυρού.

Τα τοπικά καταστήματα εστίασης GinGer, Almyra και Abat Jour ενώνουν τις δυνάμεις τους και διοργανώνουν, από αύριο και κάθε Τετάρτη στις 8 μ.μ., τη δράση «Φόρα Μαγιό & Έλα Αλμυρό».

Πρόκειται για ένα νέο εγχείρημα που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην περιοχή, με στόχο να προσφέρει σε κατοίκους και επισκέπτες μια διαφορετική καλοκαιρινή εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.

Εκπροσωπώντας τα καταστήματα, οι Ευάγγελος Λαγωνικάκος και Νίκος Τσάκωνας απηύθυναν χθες κάλεσμα σε μικρούς και μεγάλους να βρεθούν στο Αλμυρό, να απολαύσουν την παραλία και να αφήσουν, έστω για λίγο, πίσω τους την πίεση και τα προβλήματα της καθημερινότητας.

Όπως ανέφεραν, η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η φετινή σεζόν δεν έχει ξεκινήσει με τους καλύτερους ρυθμούς, καθώς και ο καιρός δεν στάθηκε μέχρι στιγμής σύμμαχος. Παρ’ όλα αυτά, οι επαγγελματίες της περιοχής εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι το «Φόρα Μαγιό & Έλα Αλμυρό» μπορεί να εξελιχθεί σε θεσμό και να αποτελέσει ένα νέο σημείο αναφοράς για την παραλία.

Η εκδήλωση δεν περιορίζεται σε ένα απλό beach party. Περιλαμβάνει δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά, παιχνίδια στην παραλία, βραδινό μπάνιο, μουσική, φωτιές και BBQ, δημιουργώντας ένα φιλικό και χαλαρό περιβάλλον για οικογένειες, νέους και επισκέπτες κάθε ηλικίας.

Η ιδιαίτερη ομορφιά της παραλίας του Αλμυρού, σε συνδυασμό με τη μουσική, τη θάλασσα και την καλοκαιρινή διάθεση, αποτελεί βασικό στοιχείο της διοργάνωσης. Οι διοργανωτές φιλοδοξούν να δώσουν νέα πνοή στην περιοχή, καλώντας τον κόσμο να συμμετάσχει σε μια βραδιά που συνδυάζει τη διασκέδαση, την παρέα και την αυθεντική καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.

Το ραντεβού δίνεται κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ, με μαγιό, καλή διάθεση και φόντο την παραλία του Αλμυρού.