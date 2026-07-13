Απόψε η προβολή του ντοκιμαντέρ «Η ζωή αξίζει μονάχα αν τη μοιράζεσαι»

Στο πλαίσιο των καθιερωμένων περιφερειακών προβολών της δράσης «Προορισμός Ταξίδι» του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας προσκαλεί στην υπαίθρια προβολή του συγκινητικού ντοκιμαντέρ «Η ζωή αξίζει μονάχα αν τη μοιράζεσαι» του Ιωάννη Ξηρουχάκη.

Η προβολή θα γίνει σήμερα στις 9 μ.μ. στο Doc Cafe.

Η ταινία...

Πίστευε ότι η αλληλεγγύη είναι δράση στο παρόν, πρόταση για την κοινωνία στο μέλλον και ότι ανοίγει νέους δρόμους μέσα από τη συλλογική δράση. Έδωσε νέα ορμή και ταυτότητα στην έννοια της προσφοράς. Ο Κωστής άφησε ισχυρό αποτύπωμα με το έργο, τη δράση και το παράδειγμα ζωής που έδινε. Μέσα από το ντοκιμαντέρ, εγείρονται κρίσιμα ερωτήματα: Η κοινωνική αλληλεγγύη έχει αλλάξει; Άραγε τι μορφή έχει σήμερα; Η είσοδος είναι ελεύθερη, με ελάχιστη κατανάλωση τα 3 ευρώ. Σκηνοθεσία & Σενάριο: Ιωάννης Ξηρουχάκης, Αφήγηση: Λουκάς Πανουργιάς, Σοφία Θεοδωράκη, Κωστής Δήμος, Παραγωγός: Παναγιώτης Κακαβιάς,

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κώστα Κοσμαδάκης, Μανώλης Λεβεντέλης, Μιχάλης Δημητρίου, Χρόνης Τσιχλάκης, Τάσος Κικίδης, Μοντάζ: Τζαννέτος Κομινέας,

Μουσική: Μαρία Μανουσάκη, Ήχος: Κώτας Κοσμαδάκης, Μιχάλης Δημητρίου, Χρόνης Τσιχλάκης.