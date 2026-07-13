Απόψε η προβολή του ντοκιμαντέρ «Η ζωή αξίζει μονάχα αν τη μοιράζεσαι»

Η προβολή θα γίνει σήμερα στις 9 μ.μ. στο Doc Cafe.
Η ταινία...
Πίστευε ότι η αλληλεγγύη είναι δράση στο παρόν, πρόταση για την κοινωνία στο μέλλον και ότι ανοίγει νέους δρόμους μέσα από τη συλλογική δράση. Έδωσε νέα ορμή και ταυτότητα στην έννοια της προσφοράς. Ο Κωστής άφησε ισχυρό αποτύπωμα με το έργο, τη δράση και το παράδειγμα ζωής που έδινε. Μέσα από το ντοκιμαντέρ, εγείρονται κρίσιμα ερωτήματα: Η κοινωνική αλληλεγγύη έχει αλλάξει; Άραγε τι μορφή έχει σήμερα; Η είσοδος είναι ελεύθερη, με ελάχιστη κατανάλωση τα 3 ευρώ. Σκηνοθεσία & Σενάριο: Ιωάννης Ξηρουχάκης, Αφήγηση: Λουκάς Πανουργιάς, Σοφία Θεοδωράκη, Κωστής Δήμος, Παραγωγός: Παναγιώτης Κακαβιάς,
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κώστα Κοσμαδάκης, Μανώλης Λεβεντέλης, Μιχάλης Δημητρίου, Χρόνης Τσιχλάκης, Τάσος Κικίδης, Μοντάζ: Τζαννέτος Κομινέας,
Μουσική: Μαρία Μανουσάκη, Ήχος: Κώτας Κοσμαδάκης, Μιχάλης Δημητρίου, Χρόνης Τσιχλάκης.