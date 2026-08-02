Εκδήλωση αφιερωμένη στον Ασημάκη Γιαλαμά

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να αναδειχθεί η πολυσχιδής προσωπικότητα, η αγωνιστική πορεία και το σπουδαίο έργο του Μεσσήνιου δημιουργού, ο οποίος γεννήθηκε στην Ανω Μέλπεια και, με τη γνήσια σατιρική του φλέβα, το πνευματώδες χιούμορ και την κοινωνική του ευαισθησία, αποτύπωσε ανάγλυφα την Ελλάδα του 20ού αιώνα.

Για το έργο και τη δημοσιογραφική διαδρομή του Ασημάκη Γιαλαμά θα μιλήσει ο δρ. Γιάννος Δ. Δημητριάδης, Δερματολόγος, αφροδισιολόγος, Εντεταλμένος Διδάσκων Ιστορίας της Ιατρικής και Ιατρικής Ηθικής, Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα προβληθεί ειδικό οπτικοακουστικό αφιέρωμα με χαρακτηριστικά αποσπάσματα από σημαντικές ελληνικές ταινίες που φέρουν την υπογραφή του δημιουργού. Η βραδιά θα πλαισιωθεί από πλούσιο μουσικό πρόγραμμα με αγαπημένες μελωδίες της εποχής, καθώς και από θεατρικό δρώμενο του Μεσσηνιακού Ερασιτεχνικού Θεάτρου (Μ.Ε.Θ.). Στο τέλος της εκδήλωσης θα παρατεθεί γεύμα προς τιμήν των προσκεκλημένων και των παρευρισκόμενων.

Ο Ασημάκης Γιαλαμάς (1909–2004) άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ελληνική δημοσιογραφία, το θέατρο και τον κινηματογράφο. Υπήρξε ενεργό μέλος της Εθνικής Αντίστασης, ενώ έγραψε ιστορία στην ελληνική θεατρική σκηνή και στον κινηματογράφο, κυρίως μέσα από το θρυλικό συγγραφικό δίδυμο που δημιούργησε με τον Κώστα Πρετεντέρη, υπογράφοντας μερικές από τις μεγαλύτερες εμπορικές και καλλιτεχνικές επιτυχίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου.