Μουσική βραδιά στο Φεστιβάλ Κορώνης

Το Σύνολο της Camerata Junior – Ορχήστρας Νέων των Φίλων της Μουσικής παρουσιάζει την Πέμπτη στις 9 μ.μ. στην Ελεήστρια ένα μουσικό ταξίδι από την εποχή του Μπαρόκ έως τις αρχές του 20ού αιώνα, αναδεικνύοντας τη μοναδική εκφραστικότητα της μουσικής δωματίου και των εγχόρδων, στο πλαίσιο το Φεστιβάλ Κορώνης.

Από τη ρυθμική ζωντάνια της Chaconne του Henry Purcell και τη λυρική κομψότητα των έργων του Gabriel Fauré, μέχρι τη βαθιά συναισθηματική ένταση του Schubert, του Brahms και του Beethoven, κάθε έργο φωτίζει μια διαφορετική όψη της ευρωπαϊκής μουσικής παράδοσης. Η τρυφερή Serenade for Strings του Elgar και το συγκινητικό Crisantemi του Puccini συμπληρώνουν ένα πρόγραμμα γεμάτο αντιθέσεις, όπου η δεξιοτεχνία συνυπάρχει με τη λυρικότητα και η εσωτερικότητα με το δραματικό πάθος, προσκαλώντας το κοινό σε μια πλούσια και πολυδιάστατη μουσική εμπειρία.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μελίντα Κότσιφα & Αναστασία Μάστορα (βιολί), Ελέσα Ασημάκη (βιόλα), Οδυσσέας Ντάρλας & Σωτήρης Σκάνδαλος (βιολοντσέλο), Ίνα Χαντζάρη (πιάνο)

Μουσική διδασκαλία: Αριστέα Τσιχλή. Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν οριστεί στα 12, 10 και 7 ευρώ, ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη για άτομα κάτω των 18 ετών.

Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται μέσω του ticketservices.gr και στο κατάστημα “Αλντεμπαράν”, με δυνατότητα αγοράς προπωλούμενων και διαδικτυακών εισιτηρίων με έκπτωση.