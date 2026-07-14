Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας: Η "Moving Band" στα Φιλιατρά

Στο πάρκο της Βλαχέρνας στα Φιλιατρά θα βρεθεί η "Moving Band" του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, αύριο Τετάρτη στις 9:30 το βράδυ. Θα παρουσιάσει τρεις κωμικές βωβές ταινίες μικρού μήκους του Buster Keaton, συνοδεία ζωντανής και λαχταριστής μουσικής.

Η "Moving Band" αποτελείται από τους Γιώργο Παυλάκο - φλάουτα με ράμφος, εβραϊκή άρπα και μπουρμπουλήθρες, Σταύρο Τσότρα - φαγκότο και καραμούζα, Υπαπαντή Αλεξανδροπούλου - ένα βουνό από κρουστά, σφυρίχτρες, κατσαρόλες και μπουρμπουλήθρες, Κατερίνα Μηλιαρέση - άλλο ένα βουνό από κρουστά, σφυρίχτρες, κατσαρόλες και μπουρμπουλήθρες, Στάθη Γυφτάκη - πιάνο, παιδικό ξυλόφωνο και μπουρμπουλήθρες

Η παράσταση αφορά σε όλη την οικογένεια και η διάρκεια της είναι περίπου 60 λεπτά.

Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία και με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, στο πλαίσιο της ευρύτερης αποστολής του για μια συνεκτική και βιώσιμη ανάπτυξη, με τον άνθρωπο στο επίκεντρο.

Κ.Μπ.