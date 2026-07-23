Στις 2 Αυγούστου ξεκινούν τα «Νεστόρεια 2026»

Από την Κυριακή 2 έως το Σάββατο 8 Αυγούστου η Χώρα του Δήμου Πύλου-Νέστορος φιλοξενεί τα «Νεστόρεια 2026», έναν θεσμό που εδώ και δεκαετίες αναδεικνύει την ιστορία και την παράδοση του τόπου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, παραδοσιακές βραδιές και πολιτιστικές δράσεις για όλες τις ηλικίες, δημιουργώντας ένα καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για κατοίκους και επισκέπτες.

Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Πύλου- Νέστορος, Παναγιώτης Καρβέλας, επισημαίνει: «Τα Νεστόρεια αποτελούν έναν θεσμό με βαθιές ρίζες στην ιστορία και την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου μας. Και φέτος, μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, δίνουμε την ευκαιρία σε κατοίκους και επισκέπτες να γνωρίσουν, να συμμετέχουν και να απολαύσουν τον πολιτισμό, την παράδοση και τη φιλοξενία της Χώρας και ολόκληρου του Δήμου Πύλου-Νέστορος. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε δράσεις που ενώνουν την κοινωνία, αναδεικνύουν την πολιτιστική μας κληρονομιά και δημιουργούν νέες εμπειρίες για όλες τις γενιές. Καλούμε όλους να συμμετάσχουν στα Νεστόρεια 2026 και να γιορτάσουμε μαζί τη δύναμη του πολιτισμού και της παράδοσής μας».

Η αυλαία των εκδηλώσεων ανοίγει την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6.30 μ.μ., με τον αγώνα δρόμου «Ο δρόμος του Νέστορα» στην κεντρική πλατεία Χώρας. Η γραμματεία θα λειτουργήσει από τις 5 μ.μ. έως τις 7 μ.μ., ενώ οι εκκινήσεις των διαδρομών θα πραγματοποιηθούν στις 6.30 μ.μ. για τα 400 μ., στις 6.45 μ.μ. για το 1 χλμ., στις 7.15 μ.μ. για τα 9,1 χλμ. (δυναμικό βάδην/τρέξιμο) και στις 7.20 μ.μ. για τα 3,2 χλμ. (δυναμικό βάδην/τρέξιμο). Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 μ.μ. θα προβληθεί η ελληνική ταινία «Ουζερί Τσιτσάνης», σε σκηνοθεσία Μανούσου Μανουσάκη, στο Κεφαλόβρυσο Χώρας (Παλιές Κατασκηνώσεις). Την Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9 μ.μ., το Τριφυλιακό Ερασιτεχνικό Θέατρο παρουσιάζει τη θεατρική κωμωδία «Το αταίριαστο ζευγάρι» του Neil Simon, σε σκηνοθεσία Πάνου Ηλιόπουλου, στο Κεφαλόβρυσο Χώρας (Παλιές κατασκηνώσεις). Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στην κεντρική πλατεία Χώρας. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9 μ.μ. θα παρουσιαστεί το θεατρικό αστυνομικό θρίλερ «Ο τέλειος φόνος», της κινηματογραφικής επιτυχίας που σκηνοθέτησε ο Αλφρεντ Χίτσκοκ, σε σκηνοθεσία Γιώργου Φρατζεσκάκη, στο Κεφαλόβρυσο Χώρας (Παλιές κατασκηνώσεις). Οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 μ.μ. με το μουσικό αφιέρωμα «Λαϊκοί ύμνοι…», αφιερωμένο σε σπουδαίους συνθέτες και ερμηνευτές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Σολίστ θα είναι ο Θανάσης Βασιλάς, πρώτο μπουζούκι στην Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» για περισσότερα από 20 χρόνια. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική πλατεία Χώρας.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.