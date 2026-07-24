Σειρά καλοκαιρινών εκδηλώσεων στον Δήμο Τριφυλίας

«Κάθε καλοκαίρι, οι πόλεις, τα χωριά, οι πλατείες, τα πάρκα και κάθε χώρος του Δήμου μας, μετατρέπονται σε έναν φιλόξενο τόπο ψυχαγωγίας» τονίζεται από τον Δήμο Τριφυλίας που ανακοίνωσε το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων μέχρι τις 9 Αυγούστου.

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται: «Ο πολιτισμός, αφήνει τις κλειστές αίθουσες και συναντά κατοίκους, επισκέπτες και τουρίστες της Τριφυλίας, εκεί όπου ζουν και κινούνται καθημερινά. Σας καλούμε και φέτος, να γίνουμε μια μεγάλη παρέα και να αφήσουμε στην άκρη, έστω και για λίγο, την καθημερινότητα, με τα μικρά ή τα μεγαλύτερα προβλήματά της. Να βρεθούμε όλοι μαζί, για να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε, να χειροκροτήσουμε και να στηρίξουμε κάθε προσπάθεια πολιτισμού, αφού η τέχνη ενώνει, εμπνέει και δημιουργεί γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Σας περιμένουμε, με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, που περιλαμβάνει παραδοσιακά πανηγύρια και γλέντια, μουσικές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, υπαίθριο κινηματογράφο, παιδικές δράσεις, εικαστικές δράσεις, αθλητικές δράσεις και άλλα πολλά, στα οποία σας προσκαλούμε, με πολλή χαρά και ευχόμαστε να τα απολαύσετε. Ελάτε να φτιάξουμε όμορφες, καλοκαιρινές, αναμνήσεις, για να έχουμε να λέμε: « ,τι πέρασε, πέρασε σωστά...»( Γιώργος Σεφέρης, «Θερινό Ηλιοστάσιο») Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού!».

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής : 24,24,26/7: 2ο φεστιβάλ θεάτρου σκιών στα Φιλιατρά πάρκο Βλαχέρνας. 26/7: πανηγύρι στη Φαρακλάδα 28/7: θεατρική παράσταση «Οι συνένοχοι» στα Φιλιατρά προαύλιο Λυκείου. 29/7: κινηματογραφική προβολή «Ουζερί Τσιτσάνης» Αετός 29/7: μουσική συναυλία με το Λευτέρη Πανταζή Φιλιατρά 2/8: φεστιβάλ μουσικής Σύλλογος Νέων Τριφυλίας Φιλιατρά πάρκο Βλαχέρνας 2/8: περατζάδα κανταδόρων Μαραθόπολη 2/8: εγκαίνια γηπέδου μπάσκετ Σύλλογος Απανταχού Χαλαζονιτών Χαλαζόνι 3/8: θεατρική παράσταση ΤΕΘ «Το αταίριαστο ζευγάρι» Φιλιατρά αυλή Δημαρχείου 4/8: θεατρική παράσταση Πολιτιστικός Σύλλογος Μουζακίου Κοπανάκι 4/8: μουσική συναυλία με τους Τριαντάφυλλο, Ίμβριο, Μήλιου Κυπαρισσία 5/8: πανηγύρι Χριστιανούπολη 6/8: μουσική συναυλία με τους Κουρκούλη και Νταντά Γαργαλιάνοι 6,7,8/8: μπάσκετ 3χ3 Φιλιατρά 7/8: κινηματογραφική προβολή «Η Ρόζα της Σμύνρης» Χριστιανούπολη 7/8: Γιορτή ελιάς Μορφωτικός Σύλλογος Γυναικών Γαργαλιάνων 8/8: Γιορτή μπάμιας σε συνεργασία με το Σύλλογο Αρμεναίων Αρμενιοί 8/8: πανηγύρι Καλογερέσι 9,10,11/8: έκθεση ζωγραφικής Ε. Χορηγά Φιλιατρά Μουσείο Ελληνικής Εκπαίδευσης 9/8: Γιορτή κρασιού Περδικονέρι 9/8: θεατρική παράσταση ΜΕΣΚ Χαλαζόνι 9/8: θεατρική παράσταση ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας Πλατάνια θέατρο Ν. Αρνόκορου 9/8: Γιορτή ελιάς Ραυτόπουλο 9/9: πανηγύρι Φλόκα Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι δωρεάν και η έναρξη τους στις 10το βράδυ.