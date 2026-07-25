Αυλαία για το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας με έξι παραγωγές

Με έξι παραγωγές ολοκληρώνεται το Σαββατοκύριακο το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, το οποίο άνοιξε την αυλαία του στις 17 Ιουλίου.

Το φετινό πρόγραμμα κέντρισε το ενδιαφέρον του κοινού, τόσο στις αίθουσες του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας όσο και στους εξωτερικούς χώρους της πόλης, παρουσιάζοντας έργα από την Ελλάδα και το εξωτερικό και αναδεικνύοντας διαφορετικές τάσεις της σύγχρονης χορογραφικής δημιουργίας.

Το τελευταίο διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει παραστάσεις που προσεγγίζουν ζητήματα όπως η καλλιτεχνική δημιουργία, η μνήμη, η ανθρώπινη παρουσία, η περιβαλλοντική καταστροφή, η δημόσια εικόνα και τα όρια της σωματικής αντοχής.

Το πρόγραμμα σήμερα Σάββατο αρχίζει στις 6.30 μ.μ., στην Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού, με το έργο «A User’s Manual» του Κωνσταντίνου Παπανικολάου.

Πρόκειται για μια σόλο performance lecture, διάρκειας 40 λεπτών, η οποία λειτουργεί ως ένας ιδιαίτερος οδηγός κατανόησης των σύνθετων και συχνά αόρατων διαδικασιών που βρίσκονται πίσω από τη δημιουργία μιας παράστασης χορού. Ο χορογράφος αποκαλύπτει τις πιέσεις που ασκούνται στους καλλιτέχνες από τις απαιτήσεις της αγοράς, τους οικονομικούς περιορισμούς, τις τάσεις των φεστιβάλ, τις ανάγκες του μάρκετινγκ, τις νομικές υποχρεώσεις και τις προσδοκίες του κοινού.

Στις 7.30 μ.μ., επίσης στην Εναλλακτική Σκηνή, παρουσιάζεται το «Lunar Seaga» του Αντώνη Βαή, διάρκειας 30 λεπτών.

Το έργο αντλεί την έμπνευσή του από σκοτεινά και δυστοπικά βιομηχανικά τοπία, στα οποία η ανθρώπινη δραστηριότητα συνυπάρχει με ένα βαθιά αλλοιωμένο φυσικό περιβάλλον. Υλικά όπως μουσαμάδες, τσιμέντο, βιομηχανικά απόβλητα, φώτα πλοίων και φορτηγών, μολυσμένα νερά και καπνοί διυλιστηρίων συνθέτουν ένα αποκαλυπτικό σκηνικό με έντονα στοιχεία επιστημονικής φαντασίας.

Ακολουθεί, στις 8.30 μ.μ., το «Mountains» της ομάδας Garage21, στην Εναλλακτική Σκηνή. Η παράσταση έχει διάρκεια 57 λεπτών και αποτελεί έναν σωματικό στοχασμό πάνω στον χρόνο, τη μνήμη και την ανθρώπινη ύπαρξη.

Χωρίς τη χρήση λόγου, η κίνηση μετατρέπεται σε ποιητική γλώσσα, μέσα από την οποία η μνήμη επανέρχεται, διαγράφεται και επαναδιαμορφώνεται. Το σώμα λειτουργεί ως ένα ζωντανό αρχείο εμπειριών, το οποίο μεταφέρει τα ίχνη του παρελθόντος, ενώ παραμένει ανοιχτό σε όσα μπορούν ακόμη να αναδυθούν.

Η κορύφωση του προγράμματος του Σαββάτου έρχεται στις 10 μ.μ., στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού, με τη νέα παραγωγή του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής «Τόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι», σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη.

Η παράσταση, διάρκειας 60 λεπτών, δημιουργεί ένα πολυδιάστατο σκηνικό σύμπαν, στο οποίο ο σύγχρονος χορός συναντά το μουσικό θέατρο. Τρία έργα μουσικής δωματίου του Γιώργου Κουμεντάκη συνομιλούν με τέσσερα ποιήματα του Κωνσταντίνου Π. Καβάφη, μελοποιημένα στο μουσικό ιδίωμα του αμανέ.

Οι χορογράφοι Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου και Εύα Γεωργιτσοπούλου προσεγγίζουν το υλικό μέσα από διαφορετικές κινησιολογικές και αισθητικές γλώσσες. Οι εννέα χορευτές κινούνται σε ένα περιβάλλον συνεχούς μετάβασης, όπου το σώμα μετατρέπεται σε φορέα μνήμης, επιθυμίας και απώλειας.

Η γλυπτική εγκατάσταση του εικαστικού Πέτρου Τουλούδη ενεργοποιεί τη σκηνή ως κινούμενο ηχητικό τοπίο. Ερμηνεύει ο Ζαχαρίας Καρούνης, ενώ συμμετέχουν η Αγγελίνα Τκάτσεβα στο σαντούρι, τα μουσικά σύνολα Oros Ensemble και Osmosis Saxophone Quartet. Ο Γιάννης Παπατζανής, ο οποίος έχει αναλάβει τη διδασκαλία των κρουστών, εμφανίζεται επίσης επί σκηνής μαζί με τους χορευτές.

Η τελευταία ημέρα του φεστιβάλ αρχίζει στις 7 μ.μ., στην Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού, με το έργο της Ίριδας Καραγιάν «Ποια είναι τα σώματα της εποχής μας;», διάρκειας 45 λεπτών.

Πρόκειται για ένα ντουέτο που επιχειρεί να αρθρώσει ερωτήματα για το παρόν και το μέλλον, αναζητώντας νέους τρόπους ύπαρξης και συνύπαρξης στον σύγχρονο κόσμο. Δύο ερμηνεύτριες δημιουργούν κινητικά και ηχητικά μοτίβα, τα οποία εξελίσσονται σταδιακά σε έναν ρυθμικό καλπασμό που αντηχεί στον χώρο.

Στις 9 μ.μ., στην Εναλλακτική Σκηνή, παρουσιάζεται το «Superstar» της Ιωάννας Πορτόλου και της Ομάδας Χορού Griffón, διάρκειας 40 λεπτών.

Η νέα παράσταση της ομάδας είναι ένα ηλεκτρισμένο έργο γύρω από τα όρια της αντοχής, την ταυτότητα, την προσωπική υπέρβαση και τη συνεχή αναζήτηση αναγνώρισης μέσα σε ένα αδηφάγο σύστημα θεάματος.

Σε έναν σκηνικό χώρο που θυμίζει ρινγκ, τρεις χορεύτριες δημιουργούν μια άγρια και απόκοσμη συναυλία, μετατρέποντας τη σκηνή σε μια αρένα όπου το θέαμα έχει πάντοτε τον πρώτο λόγο.

Το πρόγραμμα της 32ης διοργάνωσης ολοκληρώνεται στις 10 μ.μ., στην Κεντρική Σκηνή, με τη δεύτερη παρουσίαση της παραγωγής του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής «Τόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι», σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη. Τέλος, λόγω απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών, η εκδήλωση “Dance Moves / Ας ξεκινήσουμε το πάρτυ” σε επιμέλεια του Βασίλη Παπαευσταθίου που ήταν προγραμματισμένη για την περασμένη Παρασκευή, μεταφέρθηκε για αύριο Κυριακή στις 11 μ.μ. στο Μέγαρο Χορού. Από τους Fatboy Slim και τους Chemical Brothers έως τους OK Go και τους Newcleus, μια επιλεγμένη σειρά από εμβληματικά video clips μετατρέπει το Μέγαρο σε έναν ζωντανό χώρο εικόνας, ήχου και κίνησης.

Μια συνεργασία της Filmhouse - Νέας Κινηματογραφικής Λέσχης Καλαμάτας με το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού.