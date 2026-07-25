Εκθεση ζωγραφικής της Μάρθας Καπίκη στην Κορώνη

Το Μανιατάκειον Ιδρυμα φιλοξενεί, από το Σάββατο 25 έως τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, στην αίθουσα Ταρσούλη στην Κορώνη, την έκθεση ζωγραφικής της Μάρθας Καπίκη «Χρώματα Ελλάδας».

Οι ώρες λειτουργίας είναι από τις 6 μ.μ. έως τις 11 μ.μ., με ελεύθερη είσοδο.

Οι δημιουργίες της εικαστικού σε αυτή τη θεματική, αντλούν έμπνευση από τη φύση και τα «υλικά» της. Στα έργα της χρησιμοποιεί βότσαλα και πέτρες της θάλασσας, καθώς και ξύλο ελιάς, τα οποία συνδυάζει αρμονικά με χρώματα ακρυλικά και τέμπερας. Παράλληλα, πάνω σε χαρτί ακουαρέλας, οι ξυλομπογιές προσθέτουν ζωντάνια και μεταμορφώνουν κάθε σύνθεση σε ένα μοναδικό έργο τέχνης. Ολα τα στοιχεία ενώνονται και αλληλεπιδρούν, συνθέτοντας δημιουργίες που εκφράζουν την ομορφιά, την απλότητα και τη δύναμη της φύσης.

Λίγα λόγια για τη δημιουργό…

Η Μάρθα Καπίκη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κορώνη Μεσσηνίας. Σπούδασε Χημικός στην Αθήνα και ασχολείται με την εκπαίδευση. Η αγάπη της για τη δημιουργία ξεκίνησε από τα παιδικά της χρόνια. Αργότερα στράφηκε στη ζωγραφική, μέσω της οποίας βρήκε τον προσωπικό της τρόπο έκφρασης. Εμπνευσή της αποτελούν η φύση, τα τοπία και η καθημερινότητα. Αποτυπώνοντας στη μνήμη της χρώματα, σχήματα και στιγμές, τα μετασχηματίζει δημιουργικά σε ζωγραφικά έργα, όχι μόνο σε καμβά ή χαρτί, αλλά και σε πέτρες και άλλα φυσικά υλικά. Εχει επίσης επιμεληθεί τη διακόσμηση τοίχων σε κατοικίες, μετατρέποντας καθημερινούς χώρους σε ιδιαίτερα εικαστικά περιβάλλοντα. Μέσα από το έργο της επιδιώκει να μεταφέρει τη ζεστασιά, την ομορφιά και τη γαλήνη που αντλεί από τον κόσμο γύρω της, δημιουργώντας εικόνες που συνδέουν τη μνήμη, τη φαντασία και το συναίσθημα.