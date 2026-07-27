4ο Εθελοντικό Φεστιβάλ192,4: Ένας θεσμός που ενώνει τον πολιτισμό, τη νέα γενιά και τον εθελοντισμό

Η εθελοντική ομάδα #αγαπάμεΔεσύλλα διοργανώνει στις 18/8 το 4ο Εθελοντικό Φεστιβάλ 192,4 στον ιστορικό Σιδηροδρομικό Σταθμό Δεσύλλα, έναν χώρο που τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό, την ιστορία και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών.

Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη νέα γενιά, αναδεικνύοντας τη σημασία της συμμετοχής των νέων στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και στη διαμόρφωση ενός αισιόδοξου μέλλοντος για την ελληνική περιφέρεια.

Το φεστιβάλ αποτελεί συνέχεια της πολυετούς εθελοντικής δράσης της ομάδας #αγαπάμεΔεσύλλα, η οποία μέσα από δεκάδες πρωτοβουλίες για την ανάδειξη του ιστορικού σιδηροδρομικού δικτύου, της τοπικής ιστορίας και του φυσικού περιβάλλοντος έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα πρότυπο ενεργού εθελοντισμού με αναγνώριση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η προσπάθεια αυτή κορυφώθηκε με τη βράβευση της ομάδας με το Silver Award των Costa Carras European Citizens Awards 2026, που απονέμεται από την EUROPA NOSTRA και την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), ως αναγνώριση της συμβολής της στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.

Στο μουσικό πρόγραμμα συμμετέχουν οι Momentum Rock Band και ο Εισαγγελέας, προσφέροντας μια ξεχωριστή βραδιά που φέρνει κοντά διαφορετικά μουσικά είδη και γενιές.

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη φωτογραφική έκθεση, τη λαογραφική έκθεση, καθώς και μια σειρά από παράλληλες πολιτιστικές δράσεις, παρουσιάσεις και εκπλήξεις που αναδεικνύουν την ιστορία, τις μνήμες και την ταυτότητα του τόπου.

Το 4ο Εθελοντικό Φεστιβάλ 192,4 δεν είναι απλώς μια πολιτιστική εκδήλωση. Είναι μια γιορτή συμμετοχής, συνεργασίας και προσφοράς, που αποδεικνύει πως ο εθελοντισμός μπορεί να γίνει δύναμη ανάπτυξης, πολιτισμού και ελπίδας για τις τοπικές κοινωνίες.