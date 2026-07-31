Πολιτιστικός Αύγουστος στον Δήμο Μεσσήνης

Το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Μεσσήνης για τον Αύγουστο ανακοινώθηκε και περιλαμβάνει πλήθος δράσεων με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, εκτός από όσες προβλέπεται αντίτιμο από τους διοργανωτές.

Το αναλυτικό πρόγραμμα αποτυπώνεται στην αφίσα του Δήμου με τίτλο «Πολιτιστικό Καλοκαίρι – Αύγουστος 2026» και έχει ως εξής:

Σάββατο 01/08: 21:00 «26ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών», αμφιθέατρο πάρκου Μεσσήνης (συμμετέχουν: «Οι Φίλοι της Μεσσήνης», Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Αρσακείου «Το Ευθύμιο», Πανικάριος Σύλλογος «Άρτεμις Ταυροπόλος»). Διοργάνωση: Δήμος Μεσσήνης, ΠΕΔ Πελοποννήσου & Περιφέρεια Πελοποννήσου | 21:00 Μουσική βραδιά στον προαύλιο χώρο Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Μάδαινας. Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Μάδαινας | 21:15 Προβολή ταινίας «Οι Πελαργοί» από το CineFlow, πλατεία Τρικόρφου. Διοργάνωση: Δήμος Μεσσήνης.

Κυριακή 02/08: 21:00 «26ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών», αμφιθέατρο πάρκου Μεσσήνης | 21:00 Μουσική εκδήλωση στην πλατεία Ανάληψης. Διοργάνωση: Δ.Κ. Ανάληψης & Δήμος Μεσσήνης.

Δευτέρα 03/08: 21:00 Θεατρική παράσταση «Τιτανομαχία στα Ροζ» (κείμενο & σκηνοθεσία Βασίλης Ρ. Φλώρος), 3ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης. Διοργάνωση: Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης & Δήμος Μεσσήνης | 21:00 «Ο Καραγκιόζης Επιστήμονας» από τον θίασο «Τάσου Τσώνη», πλατεία Πιλαλίστρας | 21:00 «Ο Καραγκιόζης Καταζητούμενος» από τον θίασο «Δημητρακόπουλου», Άγιος Ανδρέας Λογγάς.

Τρίτη 04/08: 21:00 Θεατρική παράσταση «Τιτανομαχία στα Ροζ», 3ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης.

Τετάρτη 05/08: 21:00 «Ο Καραγκιόζης πάει διακοπές» από τον θίασο «Σπυρόπουλου», πλατεία Χατζή | 21:00 «Τιτανομαχία στα Ροζ», 3ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης | 21:15 «12ο Open Air Film Festival», προβολή ταινίας «Ο Αρχάριος» (The Intern), παραλία Μπούκας.

Πέμπτη 06/08: 21:00 «Τιτανομαχία στα Ροζ», 3ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης | 21:00 «Ο Καραγκιόζης Οικολόγος» από τον θίασο «Σπυρόπουλου», πλατεία Εύας.

Παρασκευή 07/08: 20:00 «Η παρέα του δάσους σε περιπέτειες», κουκλοθέατρο από τη Νόστος Κοιν.Σ.Επ., Δ.Κ. Ελληνοεκκλησιάς | 20:30 «Το καλοκαίρι της αθωότητας: Επιστροφή στην παλιά Μπούκα», παραλία Μπούκας | 21:00 Μουσική βραδιά στην Πιπερίτσα | 21:00 «Ο Καραγκιόζης τραγουδιστής», πλατεία Δάρα | 21:00 «Ο Γάμος του Μπαρμπαγιώργου», πλατεία Διοδίων.

Σάββατο 08/08: «10ος Γύρος Κοντοβουνίων», Δ.Κ. Κορομηλιάς (16:30 γραμματεία, 18:15 παιδικός αγώνας, 18:30 αγώνας 8 χλμ., 20:00 απονομές) | 20:30 Θεατρική αφήγηση παραμυθιών «Το Όνειρο μιας Τουλούμπας» & «Η Ομορφιά ενός Κάκτου», πλατεία Βαλύρας | 21:00 «Ο Γάμος του Μπαρμπαγιώργου», πλατεία Μηλίτσας | 21:15 Μουσική βραδιά, πλατεία Λυκοτράφου.

Κυριακή 09/08: 20:30 Θεατρική αφήγηση παραμυθιών, αμφιθέατρο πάρκου Μεσσήνης | 20:30 Έκθεση φωτογραφίας & μουσικοαφηγηματική εκδήλωση, Κάστρο Ανδρούσας | 21:00 «Ελένη» του Ευριπίδη, Λύκειο Πεταλιδίου | 21:00 «Όρνιθες» Αριστοφάνη από το Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης, Αετοφωλιά | 21:00 «Ο Καραγκιόζης και η κούνια», πλατεία Πελεκανάδας.

Δευτέρα 10/08: 21:00 «Ο Καραγκιόζης στο Λούνα Πάρκ», πλατεία Αβραμιού.

Τρίτη 11/08: 20:00 «Η παρέα του δάσους σε περιπέτειες», πλατεία Ανδρούσας | 20:30 Παρουσίαση βιβλίου Κ. Μισσού «Εκτοκότυλος», Μουσείο Χαρακτικής Τάκη Κατσουλίδη | 21:00 «Ο Καραγκιόζης κυνηγός Φαντασμάτων», Δρακονέρι.

Τετάρτη 12/08: 18:30 «Περπατάμε το Μονοπάτι Καρυά», Νερόμυλος | 20:00 «Η παρέα του δάσους σε περιπέτειες», Αετοφωλιά | 20:30 «Ο Καραγκιόζης και ο γίγαντας», Αριστομένης | 21:00 «Ο Καραγκιόζης και το Τζίνι», Μαυρομμάτι | 21:00 Μουσική βραδιά με το Ωδείο Μεσσήνης, πλατεία Ιωάννη Αλευρά | 21:15 «12ο Open Air Film Festival», «Γάζα, Αγάπη Μου», παραλία Μπούκας | 21:15 Μουσική βραδιά, Δρακονέρι.

Πέμπτη 13/08: 20:00 «Η παρέα του δάσους σε περιπέτειες», γήπεδο μπάσκετ Νεοχωρίου | 20:30 «Κλόουν ΤΟΤΟ και η ομάδα του», Μαυρομμάτι | 21:00 «Ο Καραγκιόζης Γραμματικός», Πανιπέρι | 21:00 «Ο Καραγκιόζης και το μαγεμένο Δέντρο», Ζερμπίσια | 21:00 Μουσική βραδιά με «Μουσικές Βοήθειες», Ανδρούσα.

Παρασκευή 14/08: 18:00 «Παπαδοπούλεια 2026», Νεοχώρι | 21:15 Μουσική βραδιά, Κορομηλιά.

Σάββατο 15/08: 21:00 Μουσική εκδήλωση, γήπεδο μπάσκετ Νεοχωρίου.

Κυριακή 16/08: 21:00 «Ο Καραγκιόζης και το Πιθάρι», Λευκοχώρα | 21:15 Προβολή ταινίας, πλατεία Δημαρχείου Ανδρούσας.

Δευτέρα 17/08: 21:00 Χορευτική παράσταση Συλλόγου Γυναικών Πεταλιδίου | 21:00 «Όρνιθες» Αριστοφάνη, Θέατρο Αρχαίας Μεσσήνης.

Τρίτη 18/08: 21:00 «23η Γιορτή Σύκου», Πολύλοφος.

Τετάρτη 19/08: 21:00 «Το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος», αμφιθέατρο πάρκου Μεσσήνης.

Πέμπτη 20/08: 21:00 «Από τον Μύθο στο Ρεμπέτικο – Ιστορίες Πάθους και Μοίρας», αμφιθέατρο πάρκου Μεσσήνης.

Σάββατο 22/08: 21:00 Μουσική βραδιά με τους Σπανού & Οικονομίδη.

Κυριακή 23/08: 17:30 «Σαν Άλλοι Έφηβοι στην Αρχαία Μεσσήνη».

Δευτέρα 24/08: 19:30 Εκδήλωση «…μη βροντοχτυπάς τις χάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες…», Μουσείο Χαρακτικής Τάκη Κατσουλίδη.

Τρίτη 25/08: 20:00 «Η Κραυγή της Γης – ΛύρΑυλος: 3.000 Χρόνια Ελληνική Μουσική», Αρχαίο Θέατρο Μεσσήνης.

Τετάρτη 26/08: 21:15 «Πατρίδα μου είναι πλέον η Μνήμη», αφιέρωμα στον Γιώργο Μαρκόπουλο, αμφιθέατρο πάρκου Μεσσήνης.

Παρασκευή 28/08: 21:15 «Άγγιξα… Αγάπησα… Έσκαψα», αφιέρωμα στον Πέτρο Θέμελη, αμφιθέατρο πάρκου Μεσσήνης.

Κυριακή 30/08: 19:30 «Κάτω στο ρέμα στη Καρυά, πλένουν γυναίκες και παιδιά», Δημοτικό Σχολείο Νερόμυλου | 21:00 Μουσική βραδιά, Τρίοδος.

Έκθεση εργαστηρίων Κοιν.Σ.Επ. Ρέκτης: 27/07–27/09, Πολυχώρος Ρέκτης (Ελευθερίας & Παπαφλέσσα 2), Δευτέρα–Παρασκευή 19:00–21:00.

Οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν για το κοινό, εκτός από όσες ορίζεται αντίτιμο από τους διοργανωτές. Όλες οι δράσεις του MESSENE ENCOUNTERS 2026 – «Από τα Ιθωμαία στο Βίωμα» πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο.