Πολιτιστικός Αύγουστος στον Δήμο Μεσσήνης

Το αναλυτικό πρόγραμμα αποτυπώνεται στην αφίσα του Δήμου με τίτλο «Πολιτιστικό Καλοκαίρι – Αύγουστος 2026» και έχει ως εξής:
Σάββατο 01/08: 21:00 «26ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών», αμφιθέατρο πάρκου Μεσσήνης (συμμετέχουν: «Οι Φίλοι της Μεσσήνης», Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Αρσακείου «Το Ευθύμιο», Πανικάριος Σύλλογος «Άρτεμις Ταυροπόλος»). Διοργάνωση: Δήμος Μεσσήνης, ΠΕΔ Πελοποννήσου & Περιφέρεια Πελοποννήσου | 21:00 Μουσική βραδιά στον προαύλιο χώρο Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Μάδαινας. Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Μάδαινας | 21:15 Προβολή ταινίας «Οι Πελαργοί» από το CineFlow, πλατεία Τρικόρφου. Διοργάνωση: Δήμος Μεσσήνης.
Κυριακή 02/08: 21:00 «26ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών», αμφιθέατρο πάρκου Μεσσήνης | 21:00 Μουσική εκδήλωση στην πλατεία Ανάληψης. Διοργάνωση: Δ.Κ. Ανάληψης & Δήμος Μεσσήνης.
Δευτέρα 03/08: 21:00 Θεατρική παράσταση «Τιτανομαχία στα Ροζ» (κείμενο & σκηνοθεσία Βασίλης Ρ. Φλώρος), 3ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης. Διοργάνωση: Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης & Δήμος Μεσσήνης | 21:00 «Ο Καραγκιόζης Επιστήμονας» από τον θίασο «Τάσου Τσώνη», πλατεία Πιλαλίστρας | 21:00 «Ο Καραγκιόζης Καταζητούμενος» από τον θίασο «Δημητρακόπουλου», Άγιος Ανδρέας Λογγάς.
Τρίτη 04/08: 21:00 Θεατρική παράσταση «Τιτανομαχία στα Ροζ», 3ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης.
Τετάρτη 05/08: 21:00 «Ο Καραγκιόζης πάει διακοπές» από τον θίασο «Σπυρόπουλου», πλατεία Χατζή | 21:00 «Τιτανομαχία στα Ροζ», 3ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης | 21:15 «12ο Open Air Film Festival», προβολή ταινίας «Ο Αρχάριος» (The Intern), παραλία Μπούκας.
Πέμπτη 06/08: 21:00 «Τιτανομαχία στα Ροζ», 3ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης | 21:00 «Ο Καραγκιόζης Οικολόγος» από τον θίασο «Σπυρόπουλου», πλατεία Εύας.
Παρασκευή 07/08: 20:00 «Η παρέα του δάσους σε περιπέτειες», κουκλοθέατρο από τη Νόστος Κοιν.Σ.Επ., Δ.Κ. Ελληνοεκκλησιάς | 20:30 «Το καλοκαίρι της αθωότητας: Επιστροφή στην παλιά Μπούκα», παραλία Μπούκας | 21:00 Μουσική βραδιά στην Πιπερίτσα | 21:00 «Ο Καραγκιόζης τραγουδιστής», πλατεία Δάρα | 21:00 «Ο Γάμος του Μπαρμπαγιώργου», πλατεία Διοδίων.
Σάββατο 08/08: «10ος Γύρος Κοντοβουνίων», Δ.Κ. Κορομηλιάς (16:30 γραμματεία, 18:15 παιδικός αγώνας, 18:30 αγώνας 8 χλμ., 20:00 απονομές) | 20:30 Θεατρική αφήγηση παραμυθιών «Το Όνειρο μιας Τουλούμπας» & «Η Ομορφιά ενός Κάκτου», πλατεία Βαλύρας | 21:00 «Ο Γάμος του Μπαρμπαγιώργου», πλατεία Μηλίτσας | 21:15 Μουσική βραδιά, πλατεία Λυκοτράφου.
Κυριακή 09/08: 20:30 Θεατρική αφήγηση παραμυθιών, αμφιθέατρο πάρκου Μεσσήνης | 20:30 Έκθεση φωτογραφίας & μουσικοαφηγηματική εκδήλωση, Κάστρο Ανδρούσας | 21:00 «Ελένη» του Ευριπίδη, Λύκειο Πεταλιδίου | 21:00 «Όρνιθες» Αριστοφάνη από το Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης, Αετοφωλιά | 21:00 «Ο Καραγκιόζης και η κούνια», πλατεία Πελεκανάδας.
Δευτέρα 10/08: 21:00 «Ο Καραγκιόζης στο Λούνα Πάρκ», πλατεία Αβραμιού.
Τρίτη 11/08: 20:00 «Η παρέα του δάσους σε περιπέτειες», πλατεία Ανδρούσας | 20:30 Παρουσίαση βιβλίου Κ. Μισσού «Εκτοκότυλος», Μουσείο Χαρακτικής Τάκη Κατσουλίδη | 21:00 «Ο Καραγκιόζης κυνηγός Φαντασμάτων», Δρακονέρι.
Τετάρτη 12/08: 18:30 «Περπατάμε το Μονοπάτι Καρυά», Νερόμυλος | 20:00 «Η παρέα του δάσους σε περιπέτειες», Αετοφωλιά | 20:30 «Ο Καραγκιόζης και ο γίγαντας», Αριστομένης | 21:00 «Ο Καραγκιόζης και το Τζίνι», Μαυρομμάτι | 21:00 Μουσική βραδιά με το Ωδείο Μεσσήνης, πλατεία Ιωάννη Αλευρά | 21:15 «12ο Open Air Film Festival», «Γάζα, Αγάπη Μου», παραλία Μπούκας | 21:15 Μουσική βραδιά, Δρακονέρι.
Πέμπτη 13/08: 20:00 «Η παρέα του δάσους σε περιπέτειες», γήπεδο μπάσκετ Νεοχωρίου | 20:30 «Κλόουν ΤΟΤΟ και η ομάδα του», Μαυρομμάτι | 21:00 «Ο Καραγκιόζης Γραμματικός», Πανιπέρι | 21:00 «Ο Καραγκιόζης και το μαγεμένο Δέντρο», Ζερμπίσια | 21:00 Μουσική βραδιά με «Μουσικές Βοήθειες», Ανδρούσα.
Παρασκευή 14/08: 18:00 «Παπαδοπούλεια 2026», Νεοχώρι | 21:15 Μουσική βραδιά, Κορομηλιά.
Σάββατο 15/08: 21:00 Μουσική εκδήλωση, γήπεδο μπάσκετ Νεοχωρίου.
Κυριακή 16/08: 21:00 «Ο Καραγκιόζης και το Πιθάρι», Λευκοχώρα | 21:15 Προβολή ταινίας, πλατεία Δημαρχείου Ανδρούσας.
Δευτέρα 17/08: 21:00 Χορευτική παράσταση Συλλόγου Γυναικών Πεταλιδίου | 21:00 «Όρνιθες» Αριστοφάνη, Θέατρο Αρχαίας Μεσσήνης.
Τρίτη 18/08: 21:00 «23η Γιορτή Σύκου», Πολύλοφος.
Τετάρτη 19/08: 21:00 «Το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος», αμφιθέατρο πάρκου Μεσσήνης.
Πέμπτη 20/08: 21:00 «Από τον Μύθο στο Ρεμπέτικο – Ιστορίες Πάθους και Μοίρας», αμφιθέατρο πάρκου Μεσσήνης.
Σάββατο 22/08: 21:00 Μουσική βραδιά με τους Σπανού & Οικονομίδη.
Κυριακή 23/08: 17:30 «Σαν Άλλοι Έφηβοι στην Αρχαία Μεσσήνη».
Δευτέρα 24/08: 19:30 Εκδήλωση «…μη βροντοχτυπάς τις χάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες…», Μουσείο Χαρακτικής Τάκη Κατσουλίδη.
Τρίτη 25/08: 20:00 «Η Κραυγή της Γης – ΛύρΑυλος: 3.000 Χρόνια Ελληνική Μουσική», Αρχαίο Θέατρο Μεσσήνης.
Τετάρτη 26/08: 21:15 «Πατρίδα μου είναι πλέον η Μνήμη», αφιέρωμα στον Γιώργο Μαρκόπουλο, αμφιθέατρο πάρκου Μεσσήνης.
Παρασκευή 28/08: 21:15 «Άγγιξα… Αγάπησα… Έσκαψα», αφιέρωμα στον Πέτρο Θέμελη, αμφιθέατρο πάρκου Μεσσήνης.
Κυριακή 30/08: 19:30 «Κάτω στο ρέμα στη Καρυά, πλένουν γυναίκες και παιδιά», Δημοτικό Σχολείο Νερόμυλου | 21:00 Μουσική βραδιά, Τρίοδος.
Έκθεση εργαστηρίων Κοιν.Σ.Επ. Ρέκτης: 27/07–27/09, Πολυχώρος Ρέκτης (Ελευθερίας & Παπαφλέσσα 2), Δευτέρα–Παρασκευή 19:00–21:00.
Οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν για το κοινό, εκτός από όσες ορίζεται αντίτιμο από τους διοργανωτές. Όλες οι δράσεις του MESSENE ENCOUNTERS 2026 – «Από τα Ιθωμαία στο Βίωμα» πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο.