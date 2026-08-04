Ανανεωμένο και δυναμικό επιστρέφει το 4ο Messinia Terroirs Wine Festival

Το φεστιβάλ αποτελεί την κορύφωση του στρατηγικού προγράμματος Messinia Terroirs, μιας εμβληματικής πρωτοβουλίας του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, που έχει ήδη καταφέρει να ενώσει 18 τοπικά οινοποιεία σε ένα ισχυρό, συνεκτικό δίκτυο ποιότητας και εξωστρέφειας.

Το φετινό πρόγραμμα, περιλαμβάνει σημαντικές θεματικές συζητήσεις και εξειδικευμένα masterclasses. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ανάδειξη της Κορώνης ως επίκεντρου της Μεσογειακής Διατροφής. Η σημαντική αυτή θεματική θα καλυφθεί εις βάθος μέσα από ένα ειδικό πάνελ συζήτησης. Ταυτόχρονα, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να τη βιώσει και έμπρακτα, μέσα από δύο μεγάλα εμπειρικά προγράμματα γευσιγνωσίας, την Παρασκευή 28/8 και το Σάββατο 29/8, όπου ο σεφ Ιάκωβος Απέργης θα δημιουργήσει μοναδικά εδέσματα και η Υακίνθη Τυροβολά-Δαγρέ (DipWSET) θα αναλάβει το εξειδικευμένο wine pairing με τα κρασιά.

Η καρδιά του φεστιβάλ θα χτυπά στην «Πλατεία Γευσιγνωσίας» στη Navarino Agora, όπου 18 Μεσσήνιοι παραγωγοί θα προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία γευσιγνωσίας των κρασιών τους στο κοινό, προβάλλοντας το Μεσσηνιακό κρασί.

Παράλληλα, αναδεικνύοντας τις γέφυρες συνεργασίας και επικοινωνίας που έχει δημιουργήσει το Messinia Terroirs, στην Πλατεία Γευσιγνωσίας θα φιλοξενηθούν συνεργαζόμενα δίκτυα και πρωτοβουλίες όπως το Primarolia με πρωταγωνιστή τη μαύρη σταφίδα, τα Οινοξένεια με Ροδίτες και Μαυροδάφνες από την Αιγιάλεια, καθώς και το Malvasia Myth, αφιερωμένο στον εμβληματικό Μαλβαζία οίνο, ένα από τα πιο ιστορικά και διάσημα κρασιά του κόσμου, με ρίζες από τη βυζαντινή Μονεμβασιά της Λακωνίας. Η γευστική δοκιμή θα πλαισιώνεται από τέχνη, με το εικαστικό δρώμενο «Ζωγραφίζοντας με κρασί» από την Alina Malynovska.

Μια συναρπαστική περιήγηση στον γεωλογικό πλούτο της Μεσσηνιακής γης περιμένει τους επισκέπτες του φεστιβάλ μέσα από τη Εκθεση Πετρωμάτων και Απολιθωμάτων της περιοχής του Δήμου Τριφυλίας. Η έκθεση, που συνοδεύεται από την παρουσίαση του Χάρτη Πετρωμάτων της περιοχής, υλοποιείται από την εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου Παλαιοντολογίας & Στρωματογραφίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Παράλληλα, οι μικροί φίλοι, αλλά και όσοι αναζητούν τη γνώση μέσα από το παιχνίδι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε πρωτότυπες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δράσεις με πετρώματα, απολιθώματα και το τοπικό terroir. Το διαδραστικό πρόγραμμα για όλη την οικογένεια περιλαμβάνει: «Το μυστήριο των μυθικών τεράτων»: Ενα μοναδικό επιτραπέζιο παιχνίδι γεωμυθολογίας, ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω. Μέσα από το παιχνίδι αυτό γεφυρώνεται με ευφάνταστο τρόπο ο μαγικός κόσμος της μυθολογίας με την επιστήμη της γεωλογίας και της παλαιοντολογίας. «Ποιο απολίθωμα είμαι;»: Ενα γρήγορο και διασκεδαστικό παιχνίδι με κάρτες για παιδιά 7 ετών και άνω. Στόχος των συμμετεχόντων είναι να αναγνωρίσουν το απολίθωμα που φορούν ως "στέμμα" μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο. Λαβύρινθος «Οίνος-Λίθος-Μύθος»: Ενα εντυπωσιακό εκπαιδευτικό επιδαπέδιο παιχνίδι για ηλικίες 6+, άμεσα εμπνευσμένο από τους μύθους, την ιστορία και την πλούσια γη της Μεσσηνίας. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη βιωματική εμπειρία από την επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου, που συνδυάζει την ανακάλυψη με τη χαρά του παιχνιδιού, προσφέροντας ξεχωριστές στιγμές σε μικρούς και μεγάλους. Φέτος, δυναμικό προάγγελο του Φεστιβάλ αποτελεί το ειδικά σχεδιασμένο Messinia Terroirs Fam Trip, το οποίο υποστηρίζεται από το Visit Peloponnese, της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Πρόκειται για ένα βιωματικό οδοιπορικό που θα διεξαχθεί από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Επιλεγμένοι δημοσιογράφοι οίνου και τουρισμού, τουριστικοί πράκτορες και εκπρόσωποι φορέων θα γνωρίσουν τη Μεσσηνία σε βάθος: από περιηγήσεις σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους (Ανάκτορο Νέστορος, Κάστρο Ανδρούσας) και επισκέψεις σε αμπελώνες και ελαιοτριβεία, μέχρι την ενεργή συμμετοχή τους στον τρύγο. Διοργανωτές του φεστιβάλ είναι το Ιδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και η Costa Navarino, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενώ το Visit Peloponnese υποστηρίζει ενεργά το Messinia Terroirs Fam Trip. Παράλληλα, σημαντική στήριξη με τη χορηγία τους προσφέρουν το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, ο Δήμος Πύλου-Νέστορος, ο Δήμος Μεσσήνης, ο Δήμος Τριφυλίας και η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας.

Για την παρακολούθηση των Masterclasses και των Ομιλιών (που απαιτούν κράτηση), καθώς και για το πλήρες πρόγραμμα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα W/ www.cvf.gr

Ο αριθμός των συμμετοχών στα ειδικά προγράμματα είναι περιορισμένος. Η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη για την είσοδο στο ξενοδοχείο W Costa Navarino. Το ονοματεπώνυμο αυτών που έχουν δηλώσει θα υπάρχει στην πύλη για την πρόσβαση τους στο ξενοδοχείο. Παιδιά κάτω των 12 ετών δεν μπορούν να εισέλθουν στο ξενοδοχείο W Costa Navarino.

Αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Messinia Terroirs Wine Festival Program 2026

Messinia Terroirs Wine Festival 2026 - Masterclasses και Ομιλίες