Μουσική βραδιά απόψε στη Μπούκα

Η εκδήλωση η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Καλοκαιριού του Δήμου Μεσσήνης, θα ξεκινήσει στις 8.30 μ.μ. και θα περιλαμβάνει μουσική βραδιά με έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Παράλληλα το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει νοερά στο παρελθόν και να θυμηθεί πώς ήταν η Μπούκα παλαιότερα, μέσα από προβολή φωτογραφιών από τη Μπούκα περασμένων δεκαετιών. Θα είναι μία βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη, τη μουσική και την περιοχή όπου μεγάλωσαν γενιές Μεσσηνίων και ταύτισαν τις παιδικές τους αναμνήσεις με τη θάλασσα και τα ξένοιαστα καλοκαίρια τους.