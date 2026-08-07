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Παρασκευή, 07 Αυγούστου 2026 15:02

Μουσική βραδιά απόψε στη Μπούκα

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Μουσική βραδιά απόψε στη Μπούκα

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Το Σωματείο Εθελοντών Μεσσήνης «Εθελοντισμός για Ολους» υλοποιεί απόψε στην παραλία Μπούκας, την 20ή επετειακή εκδήλωσή του με τίτλο «Το καλοκαίρι της αθωότητας: Επιστροφή στην παλιά Μπούκα».

Η εκδήλωση η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Καλοκαιριού του Δήμου Μεσσήνης, θα  ξεκινήσει στις 8.30 μ.μ. και θα περιλαμβάνει μουσική βραδιά με έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Παράλληλα το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει νοερά στο παρελθόν και να θυμηθεί πώς ήταν η Μπούκα παλαιότερα, μέσα από προβολή φωτογραφιών από τη Μπούκα περασμένων δεκαετιών. Θα είναι μία βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη, τη μουσική και την περιοχή όπου μεγάλωσαν γενιές Μεσσηνίων και ταύτισαν τις παιδικές τους αναμνήσεις με τη θάλασσα και τα ξένοιαστα καλοκαίρια τους. 

 

Κατηγορία Εκδηλώσεις
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