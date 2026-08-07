Δήμος Καλαμάτας: Συνεχίζεται το Παιδικό Πολιτιστικό Φεστιβάλ

Η ομάδα «Τσικιμπόμ» στο πλαίσιο του 7ου Παιδικού Πολιτιστικού Φεστιβάλ που διοργανώνει ο Δήμος Καλαμάτας και η Κ.Ε. "Φάρις", είχε ετοιμάσει ένα ποικίλο μουσικό διαδραστικό πρόγραμμα. Επόμενη δράση την Τετάρτη 19/8 και ώρα 8 μ.μ. στο "Θέατρο Βαγόνι" με παράσταση κουκλοθέατρου «Η γιορτή των χρωμάτων» από την ομάδα «Αυτοσχέδια σκηνή», με ελεύθερη είσοδο.