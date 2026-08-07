Τουρνάς και Τσακνής έρχονται στην Καλαμάτα

Οι δύο σημαντικοί δημιουργοί και ερμηνευτές θα συναντηθούν επί σκηνής σε ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στο ελληνικό ροκ, συνδυάζοντας τραγούδια από τη μακρόχρονη προσωπική τους δισκογραφία με διαχρονικά κομμάτια που σημάδεψαν τη σύγχρονη ελληνική μουσική. Ο Κώστας Τουρνάς, από την εποχή των ιστορικών Poll έως τη σόλο πορεία του, έχει συνδέσει το όνομά του με τραγούδια όπως τα «Όμορφη», «Μην της το πεις», «Δεν μετανιώνω», «Όπου φυσάει ο άνεμος» και το εμβληματικό «Άνθρωπε αγάπα». Από την πλευρά του, ο Διονύσης Τσακνής θα παρουσιάσει αγαπημένες συνθέσεις του, μεταξύ των οποίων τα «Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον», «Φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι», «Ωρες σιωπής», «Το τρίτο σου μάτι» και «Ρωγμές». Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει νέες ενορχηστρώσεις, κοινές ερμηνείες και τη συνοδεία πολυμελούς μπάντας, σε μια μουσική διαδρομή που αναδεικνύει την εξέλιξη και τη διαχρονικότητα του ελληνικού ροκ. Τη συναυλία θα ανοίξουν οι Ακροβάτες, το ανερχόμενο συγκρότημα από την Καλαμάτα, το οποίο κινείται μουσικά ανάμεσα στην παράδοση, το έντεχνο και τον σύγχρονο ήχο. Εχοντας ήδη εμφανιστεί δίπλα σε καταξιωμένους καλλιτέχνες, όπως οι Πυξ Λαξ, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου και η Ιουλία Καραπατάκη, έχουν αποκτήσει αξιοσημείωτη συναυλιακή εμπειρία. Το 2025 κυκλοφόρησαν τα πρώτα τους τραγούδια, «Ρόδο μου Μαραμένο», «Ακροβάτες» και, πιο πρόσφατα, το «Αρωμα Γυναίκας». Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται προς 15 ευρώ, ενώ η τιμή στο ταμείο την ημέρα της συναυλίας θα είναι 20 ευρώ. Οι πύλες θα ανοίξουν στις 8 μ.μ.

Εισιτήρια προπωλούνται στα καταστήματα «Ολα χαρτί», Βιβλιοχαρτοπωλείο Κονταργύρη, «Αφράλατο», «Ρόδανθος Bar» και Public Καλαμάτας, καθώς και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας more.com.