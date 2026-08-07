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Παρασκευή, 07 Αυγούστου 2026 20:29

Παρουσίαση βιβλίου της Κατερίνας Χατζοπούλου στην Καλαμάτα

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Παρουσίαση βιβλίου της Κατερίνας Χατζοπούλου στην Καλαμάτα

Navarino Agora

 

Το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας και οι εκδόσεις «Dead company» προσκαλούν το κοινό στην παρουσίαση του βιβλίου της Κατερίνας Χατζοπούλου με τίτλο «Η ζωή πίσω από τα παρασκήνια», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου, στις 8.30 μ.μ., στον πεζόδρομο του "Doc cafe".

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Η Κάθριν είναι μια νεαρή κοπέλα που φεύγει από την πόλη της με προορισμό την Αθήνα, για να πραγματοποιήσει το όνειρό της: να γίνει σπουδαία ηθοποιός. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές της στο Εθνικό Θέατρο, αποφασίζει να φύγει για την Αγγλία. Εκεί θα έχει την τύχη να της δοθούν μεγάλες ευκαιρίες και να σημειώσει τις πρώτες σημαντικές επιτυχίες της στο Βασιλικό Εθνικό Θέατρο του Λονδίνου. Στον δρόμο προς τη δόξα, όμως, η ζωή της επιφυλάσσει απρόσμενες δοκιμασίες. Γνωρίζει τον έρωτα της ζωής της, βιώνει την απώλεια, παλεύει με τα όριά της και αποδεικνύεται επτάψυχη σαν γάτα. «Η ζωή πίσω από τα παρασκήνια» είναι ένα θεατρικό παραμύθι γεμάτο ανατροπές, συναίσθημα και αλήθεια, μακριά από τα κλασικά happy endings. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η συγγραφέας Κατερίνα Χατζοπούλου και ο εκδότης Γιώργος Λουριδάς, Καλαματιανός σκηνοθέτης θεάτρου και κινηματογράφου.

Κατηγορία Εκδηλώσεις
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