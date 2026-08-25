Κυπαρισσία: Παρουσίαση βιβλίου για τον Γιάννη Γ. Παπαγεωργίου

Το βιβλίο του Στάθη Παρασκευόπουλου «Γιάννης Γ. Παπαγεωργίου» παρουσιάστηκε το απόγευμα της Κυριακής στο χώρο του Λαογραφικού Μουσείου Κυπαρισσίας. Στην εκδήλωση «Μνήμη και φως» που ήταν αφιερωμένη στον αείμνηστο συγγραφέα και μαχητικό δημοσιογράφο Γιάννη Παπαγεωργίου.

Τους παρευρισκομένους καλωσόρισε ο γιός του Αρης , ενώ στη συνέχεια σύντομο χαιρετισμό απεύθυναν ο αντιδήμαρχος Τριφυλίας Σωτήρης Μπακούρος σημειώνοντας πως άφησε το δικό του αποτύπωμα στη περιοχή. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Συνδέσμων Τριφυλίας Παναγιώτης Λούτος που τόνισε πως ήταν άνθρωπος με ανοιχτό μυαλό. Ο πρώην νομάρχης Δημήτρης Δράκος που έκανε λόγο για ένα γίγαντα της δημοσιογραφίας, διεκδικητή της ανάπτυξης του τόπου. Η καθηγήτρια Πανεπιστημίου, πρόεδρος του Συλλόγου Αυλωνιτών και ανιψιά του, Έφη Παπαγεωργίου, επισήμανε την μαχητικότητα που τον διέκρινε, αφήνοντας όπως είπε ισχυρό αποτύπωμα με το έργο του.

Ομιλητές ήταν ο δημοσιογράφος, εκδότης και λογοτέχνης, Γιάννης Νικολόπουλος που μεταξύ άλλων επισήμανε ότι ήταν ένα χαρισματικός άνθρωπος, μια ισχυρή φυσιογνωμία που έμεινε ασυμβίβαστη σε όλους τους καιρούς.

Ο συγγραφέας ποιητής, Κώστας Κόλλιας, τόνισε πως ήταν μια ξεχωριστή μορφή της δημοσιογραφίας, ενώ αναφερόμενος στο βιβλίο από το οποίο διάβασε και αποσπάσματα σημείωσε πως είναι μια ολιστική προσέγγιση στη ζωή και κυρίως στο έργο του Γιάννη Παπαγεωργίου.

Ο συγγραφέας του βιβλίου Στάθης Παρασκευόπουλος αναφέρθηκε στη προσωπικότητα του Γιάννης Παπαγεωργίου τόσο ως λογοτέχνης όσο και ως δημοσιογράφος, αλλά και στην πρόσκληση πρόκληση που δέχθηκε από τα παιδιά του για να γράψει αυτό το βιβλίο.

Η εκδήλωση έκλεισε με σύντομες αναφορές από τα παιδιά του Άρη και Κώστα , που μίλησαν για τον πατέρα τους και την οικογένεια τους.

Κ.Μπ.