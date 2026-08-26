Κατάμεστο το Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας στην πρεμιέρα του “Νικηταρά”

Με το Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας κατάμεστο από κόσμο πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Νικηταράς: Το πέρασμα στην Αθανασία», μιας φιλόδοξης κινηματογραφικής παραγωγής αφιερωμένης στον Νικήτα Σταματελόπουλο, τον θρυλικό Νικηταρά ή «Τουρκοφάγο», έναν από τους σημαντικότερους αγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θύμισε βραδιές μεγάλων καλοκαιρινών παραστάσεων οι οποίες έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην πολιτιστική ζωή της πόλης.

Την εκδήλωση προλόγισε ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός Σταμάτης Τσαρουχάς. Το «παρών» στην πρεμιέρα έδωσε και ο καταξιωμένος ηθοποιός Κωστής Σαββιδάκης, ο οποίος συμμετέχει στην ταινία σε έναν ιδιαίτερο ρόλο και απηύθυνε χαιρετισμό στο κοινό.

Η μεγάλη προσέλευση ανέδειξε παράλληλα τον συλλογικό χαρακτήρα της παραγωγής, που συνδέει την τοπική ιστορία με τη σύγχρονη κινηματογραφική αφήγηση. Μέσα από την ταινία, ο Νικηταράς επιστρέφει στον τόπο όπου γεννήθηκε και έζησε τα πρώτα του χρόνια, με την ιστορία του να μεταφέρεται στις νεότερες γενιές μέσα από εικόνες, αφηγήσεις και τη συμμετοχή ανθρώπων του Ταϋγέτου. Παράλληλα, η παραγωγή συμβάλλει στη διατήρηση της μνήμης του σημαντικού αγωνιστή του 1821 και στην ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς της Νεδούσας και του Ταϋγέτου, με στόχο η ιστορία του να ταξιδέψει πέρα από τα όρια του τόπου και να συναντήσει το ευρύτερο ελληνικό κοινό.

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο π. Βασίλειος Βεργινάδης, εφημέριος Νέδουσας και Αλαγονίας. Τα γυρίσματα διήρκεσαν περίπου έναν χρόνο και αποτέλεσαν καρπό της συλλογικής προσπάθειας περισσότερων από 400 ανθρώπων, οι οποίοι συνέβαλαν ο καθένας με τον δικό του τρόπο στην υλοποίηση της παραγωγής.

Στον ρόλο του Νικηταρά πρωταγωνιστεί ο Κώστας Βαρελάς. Στην ταινία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Κωστής Σαββιδάκης, Βύρων Κολάσης, Τεό Θεοδωρίδης, Μάρα Δασμουρλή, Χριστίνα Σωτηρίου, Ανάργυρος Βαζαίος, Παναγιώτης Σκαλιώτης, Βασίλης Βαρελάς, Σωτήρης Κριτσωτάκης, Γεωργία Καρνούσκου, Ελενα Μαυρίκη, Βάσω Μαραβά, Παναγιώτης Μπαστακός, Δήμητρα Μαρινάκη, Πελαγία Στιβακτάκη, Άγης Βεργινάδης, Κωνσταντίνος Κουντούρης, Μιχάλης Αγγελόπουλος, Ανδρέας Βρυώνης, Παναγιώτης Μπατσικούρας, Ανδρέας Κουμουνδούρος, Νικήτας Βεργινάδης, Αναστάσιος Παπαγιαννέας, Δημήτρης Μανιμάνης, Μάρκος Ρούσσος, Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, Παναγιώτης Μπάλλας, Παναγιώτης Βαρελάς, Παναγιώτης Μάλαμας, Jose Ponce, Γιώργος Καστρινός, Βασίλης Θεοδωρακάκης, Δημήτρης Φωτέας και Σωτήρης Τσάκλας. Τη μουσική της ταινίας συνέθεσε ο Ερμής Κοντούδης, ενώ το post production επιμελήθηκε ο Γιάννης Στραβόλαιμος.

*Η φωτογραφία είναι του Βασίλη Μιχαλακέα.