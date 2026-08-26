Σε εξέλιξη οι 10ες Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι 10ες Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας, η επετειακή διοργάνωση ενός θεσμού που, μέσα σε δέκα χρόνια συνεχούς παρουσίας, έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα διεθνή φεστιβάλ κλασικής μουσικής στην Ελλάδα.

Οι εκδηλώσεις, που ξεκίνησαν τη Δευτέρα 24 Αυγούστου και θα διαρκέσουν έως την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιούνται στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας και στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας.

Το φετινό καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες και σύνολα, μεταξύ των οποίων οι Δημήτρης Πλατανιάς, Σοφία Ταμβακοπούλου, Jean-Guihen Queyras, Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα, Pablo Hernán Benedí, Αλεξία Μουζά, Felix Froschhammer, το διεθνές Caerus Chamber Ensemble, καθώς και η ορχήστρα του φεστιβάλ, η Kalamata Festival Orchestra. Παράλληλα, διοργανώνονται masterclasses βιολιού, βιόλας, βιολοντσέλου και μουσικής δωματίου, καθώς και ο 2ος Διεθνής Διαγωνισμός Νέων Καλλιτεχνών, με στόχο την ανάδειξη νέων ταλέντων.

Ξεχωριστό κεφάλαιο της επετειακής διοργάνωσης αποτελεί ο BOMBYX 01: 1ος Διεθνής Διαγωνισμός και Ακαδημία Σύνθεσης 2026, που προκηρύχθηκε από την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών και τις Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας.

Ο BOMBYX 01 δίνει την ευκαιρία σε έξι συνθέτες να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους στη σύνθεση, υπό την καθοδήγηση δύο σημαντικών και διεθνώς διακεκριμένων συνθετών της νέας γενιάς, του Miroslav Srnka και της Yiran Zhao. Παράλληλα, οι έξι συνθέτες θα συνεργαστούν με πέντε μουσικούς του συνόλου ΤΕΤΤΤΙΞ, που ειδικεύεται στη Νέα Μουσική, για την παρουσίαση νέων έργων τους την τελευταία ημέρα της Ακαδημίας.

Στην καταληκτική συναυλία, η κριτική επιτροπή θα απονείμει δύο βραβεία, ύψους 1.500 ευρώ το καθένα, για την ανάθεση νέων έργων, τα οποία θα παρουσιαστούν στις 11ες Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας το 2027, συνεχίζοντας τη διαχρονική επένδυση του φεστιβάλ στη νέα μουσική δημιουργία.

Με σταθερό προσανατολισμό στην ενίσχυση της μουσικής εκπαίδευσης και της διεθνούς συνεργασίας, οι Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας, το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας και η Μουσική και Καλλιτεχνική Σχολή του Nürtingen στη Γερμανία εγκαινιάζουν πρόγραμμα ανταλλαγής νέων μουσικών.

Η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Nürtingen θα συνεργαστεί με τους σπουδαστές του Δημοτικού Ωδείου σε μία εβδομάδα εντατικών προβών, η οποία θα κορυφωθεί με συναυλία στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας στις 30 Οκτωβρίου, ενώ η συνεργασία θα ολοκληρωθεί με κοινή εμφάνιση στη Γερμανία.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση του φεστιβάλ υπογράφουν η βιολοντσελίστρια Indira Rahmatulla, ο συνθέτης Στάθης Γυφτάκης και ο βιολοντσελίστας Δημήτρης Λάμπος. Τη διοργάνωση συνδιοργανώνουν ο Δήμος Καλαμάτας, η Κοινωφελής Επιχείρηση «Φάρις» του Δήμου Καλαμάτας, το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας, η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Μουσικές Ημέρες» και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών και Φίλων των Δημοτικών Καλλιτεχνικών Σχολών Καλαμάτας «ΤΕΡΨΙΣ».

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων παρουσιάστηκε χθες σε κοινή συνέντευξη Τύπου των διοργανωτών, στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτηρίου Α’ του Νέου Δημαρχείου.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος υπογράμμισε τη σημασία του θεσμού για τα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής: «Καλωσορίζουμε στην πόλη μας έναν ακόμα σπουδαίο πολιτιστικό θεσμό που φέρει την υπογραφή του Δήμου Καλαμάτας. Η μουσική αποτελεί κοινή γλώσσα όλου του κόσμου και μέσα από αυτόν τον θεσμό προσελκύουμε κορυφαίους μουσικούς και νέες κουλτούρες στην πόλη μας» δήλωσε. Ο πρόεδρος της «Φάρις» Παντελής Δρούγας στάθηκε στην ανοδική πορεία της διοργάνωσης: «Οι εμπνευστές του φεστιβάλ υπερβάλλουν εαυτόν κάθε χρονιά για να έχουμε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Ευελπιστούμε η προσπάθεια αυτή να συνεχίσει να αποδίδει καρπούς και να ξεχωρίζει ανάμεσα στα κορυφαία φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα». Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ Στάθης Γυφτάκης αναφέρθηκε στην εξέλιξη της διοργάνωσης από το 2017: «Μια πολύ διστακτική κίνηση που ξεκίνησε πριν από δέκα χρόνια έφτασε να θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ κλασικής μουσικής στη χώρα. Στη φετινή επετειακή διοργάνωση συμμετέχουν καλλιτέχνες παγκόσμιας εμβέλειας, με την αυλαία των συναυλιών να ανοίγει ο κορυφαίος βαρύτονος Δημήτρης Πλατανιάς». Η συνιδρύτρια του φεστιβάλ, καλλιτεχνική διευθύντρια των Διεθνών Μουσικών Ημερών Καλαμάτας και βιολοντσελίστρια Ιντίρα Ραχματούλα επισήμανε την εκπαιδευτική διάσταση και τη διαδρομή των δέκα ετών: «Συμπληρώνουμε δέκα χρόνια διαρκούς παρουσίας και βλέπουμε με υπερηφάνεια τους καρπούς της δουλειάς μας. Είναι πραγματικά συγκινητικό να βλέπεις πώς μια μικρή αρχική ιδέα εξελίχθηκε και άνθισε χρόνο με τον χρόνο μέσα από τις συναυλίες και τα masterclasses». Το μέλος της οργανωτικής επιτροπής Δημήτρης Λάμπος εστίασε στον σχεδιασμό της νέας δεκαετίας και στον διαγωνισμό σύνθεσης: «Τα δέκα χρόνια αποτελούν σταθμό όχι μόνο για αναστοχασμό της πορείας μας, αλλά και για τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων του θεσμού. Εγκαινιάζουμε τον διεθνή διαγωνισμό σύνθεσης BOMBYX 01 ως φόρο τιμής στην ιστορία του μεταξιού στην Καλαμάτα, ανοίγοντας νέους δρόμους για τη σύγχρονη δημιουργία».

Οι προσεχείς συναυλίες

Αύριο, Πέμπτη 27 Αυγούστου, στις 8.30 μ.μ., στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας - Εναλλακτική Σκηνή, θα πραγματοποιηθεί το ρεσιτάλ τραγουδιού με τον Δημήτρη Πλατανιά και τη Σοφία Ταμβακοπούλου, με επίκεντρο τον Αγγλικό Ρομαντισμό του 20ού αιώνα.

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, στις 8.30 μ.μ., στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας - Εναλλακτική Σκηνή, θα ακολουθήσει η τελική συναυλία του masterclass βιολοντσέλου με τον Jean-Guihen Queyras.

Το Σάββατο 29 Αυγούστου, στις 8.30 μ.μ., στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας - Κεντρική Σκηνή, η Kalamata Festival Orchestra παρουσιάζει τη μεγάλη επετειακή συναυλία με τους Queyras, Καντέσα και Hernán, ερμηνεύοντας έργα των J. S. Bach και C. P. E. Bach.

Την Κυριακή 30 Αυγούστου, στις 8.30 μ.μ., στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας - Εναλλακτική Σκηνή, το Caerus Chamber Ensemble παρουσιάζει το πρόγραμμα «Από τον Bach στον Bartók».

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και τα βιογραφικά των καλλιτεχνών εδώ