Προϋπολογισμός 2027: Ανάπτυξη 2% το 2026 και 2,3% το 2027

Παράλληλα, διαπιστώνει ότι οι δημοσιονομικές προβλέψεις συμμορφώνονται με τους ειδικούς αριθμητικούς δημοσιονομικούς κανόνες, προειδοποιώντας όμως για κινδύνους από την αβεβαιότητα στις επενδύσεις, στην διεθνείς τιμές ενέργειας και το διεθνές περιβάλλον.

Το ΕΔΣ αξιολογεί θετικά τις προβλέψεις στις οποίες στηρίζεται το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2027.

Για το 2026, η πρόβλεψη του ΥΠΕΘΟ για αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ έχει αναθεωρηθεί προς τα κάτω, στο 2%, ενώ το ΕΔΣ διατηρεί τη δική του εκτίμηση στο 1,9%. Η ελληνική οικονομία κατέγραψε ρυθμό μεγέθυνσης 1,9% το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Για το 2027, το Προσχέδιο στηρίζεται σε αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9%, της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,5% και της δημόσιας κατανάλωσης κατά 1,4%. Το ΕΔΣ θεωρεί κρίσιμη την επίτευξη αυτού του επενδυτικού ρυθμού, καθώς είναι αισθητά υψηλότερος από τις διαθέσιμες εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη Γνώμη του ΕΔΣ, το ΥΠΕΘΟΟ προβλέπει αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 2,0% το 2026 και 2,3% το 2027. Το ΕΔΣ εκτιμά την ανάπτυξη στο 1,9% για το 2026 και στο 2,0% για το 2027, με την πρόβλεψή του για το επόμενο έτος να παραμένει πιο συγκρατημένη από εκείνη του Προσχεδίου.

Βασικοί μοχλοί της ανάπτυξης αναμένεται να είναι οι επενδύσεις και η ιδιωτική κατανάλωση. Σύμφωνα με το ΕΔΣ, το Προσχέδιο προβλέπει αύξηση του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου κατά 7,7% το 2026 και 7,9% το 2027. Η ιδιωτική κατανάλωση εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 1,4% και 1,5%, αντίστοιχα. Το ΕΔΣ επισημαίνει, ωστόσο, ότι η πρόβλεψη για τις επενδύσεις το 2027 είναι υψηλότερη από τις αντίστοιχες εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών.

Ο πληθωρισμός προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 3,6% το 2026 και να υποχωρήσει στο 2,4% το 2027. Η Γνώμη του ΕΔΣ επί του Προσχεδίου σημειώνει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει εντονότερες πληθωριστικές πιέσεις σε σχέση με την ευρωζώνη, ενώ οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 10,6% στο πρώτο οκτάμηνο του 2026.

Στο δημοσιονομικό πεδίο, το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται στο 3,6% του ΑΕΠ το 2026 και στο 3,3% το 2027, έναντι 4,9% το 2025. Το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να παραμείνει πλεονασματικό, στο 0,6% του ΑΕΠ το 2026 και στο 0,3% το 2027.

Στη Γνώμη που συνοδεύει το Προσχέδιο, το ΕΔΣ αναφέρει ότι «η επίτευξη του αναθεωρημένου στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα παραμένει εφικτή», υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προκύψουν έκτακτες δημοσιονομικές πιέσεις και θα διατηρηθεί η δημοσιονομική σύνεση. Συνολικά, το Συμβούλιο κρίνει ότι οι μακροοικονομικές προβλέψεις «εμπίπτουν σε ένα εύρος αποδεκτών τιμών».

Το δημόσιο χρέος, από 146,1% του ΑΕΠ το 2025, προβλέπεται να υποχωρήσει στο 136,8% το 2026 και στο 128,8% το 2027. Το ΕΔΣ υπογραμμίζει, πάντως, ότι το χρέος παραμένει το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απαιτεί συνεχή δημοσιονομική επαγρύπνηση.

Οι βασικοί κίνδυνοι αφορούν τις γεωπολιτικές εντάσεις, την άνοδο των επιτοκίων, τις τιμές της ενέργειας και την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης στο τέλος του 2026. Η επενδυτική δυναμική του 2027 θα εξαρτηθεί από την επιτυχή μετάβαση σε νέα ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ