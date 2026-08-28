Η Καλαμάτα στους ρυθμούς της 12ης Λευκής Νύχτας - Όλα έτοιμα για τη μεγάλη γιορτή της πόλης

Το πρόγραμμα και οι δράσεις της φετινής διοργάνωσης παρουσιάστηκαν χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Δημαρχείο Καλαμάτας, ενώ παράλληλα αναλύθηκαν οι προσδοκίες για τη φετινή εκδήλωση.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, χαρακτήρισε τη Λευκή Νύχτα έναν σπουδαίο θεσμό που φέτος συμπληρώνει 12 χρόνια δυναμικής παρουσίας. «Η πόλη μας έχει φορέσει τα γιορτινά της. Είναι έτοιμη να υποδεχτεί έναν σπουδαίο θεσμό, που φέτος συμπληρώνει 12 χρόνια δυναμικής παρουσίας», ανέφερε, τονίζοντας ότι η διοργάνωση έχει εξελιχθεί σε μία σημαντική γιορτή για ολόκληρη τη Μεσσηνία και την Πελοπόννησο. Όπως σημείωσε, χιλιάδες επισκέπτες και κάτοικοι κατακλύζουν την Καλαμάτα τη συγκεκριμένη ημέρα, από την παραλιακή ζώνη έως την κεντρική πλατεία και το Ιστορικό Κέντρο, επιλέγοντας και στηρίζοντας την τοπική αγορά. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συνεργασία που βρίσκεται πίσω από την επιτυχία του θεσμού, αναφερόμενος στον Δήμο Καλαμάτας, τον Εμπορικό Σύλλογο, την ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας, το Επιμελητήριο και κυρίως στους ίδιους τους εμπόρους, «που αγαπούν τη δουλειά τους, αναδεικνύουν τα προϊόντα τους και προσφέρουν τα ποιοτικά τους προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς». Ο ίδιος υπογράμμισε παράλληλα ότι στόχος του Δήμου είναι να ενισχύσει την επισκεψιμότητα, τις τοπικές επιχειρήσεις και την οικονομία της πόλης, απευθύνοντας κάλεσμα στον κόσμο «να έρθει στην Καλαμάτα, να μείνει στην Καλαμάτα, να επιλέξει την Καλαμάτα». Κλείνοντας, ευχήθηκε «καλές αγορές, καλή διασκέδαση, αλλά κυρίως καλά ταμεία στους εμπόρους μας».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας, Γιώργος Εγγλέζος, στάθηκε στη σημασία της Λευκής Νύχτας για την τοπική επιχειρηματικότητα, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μία δράση του εμπορικού κόσμου που «καλά κρατεί 12 χρόνια». Όπως ανέφερε, τα καταστήματα είναι ήδη έτοιμα, ενώ πολλοί επαγγελματίες περιμένουν τη συγκεκριμένη ημέρα κάθε χρόνο και τη θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για την ίδια την πόλη. «Τα καταστήματα θα προσφέρουν ό,τι καλύτερο μπορούν», τόνισε, εξηγώντας ότι στόχος είναι οι επισκέπτες όχι μόνο να κάνουν τις αγορές τους, αλλά να έρθουν στο κέντρο, να περπατήσουν στην πόλη και να διασκεδάσουν. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους φορείς που στηρίζουν κάθε χρόνο τη διοργάνωση και συμβάλλουν στην επιτυχία της.

Στη μεγάλη επισκεψιμότητα που δημιουργεί η διοργάνωση αναφέρθηκε και ο Πρόεδρος της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας και εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου, Γιώργος Καπερώνης. Όπως σημείωσε, η Λευκή Νύχτα ουσιαστικά ξεκινά από τις πρωινές ώρες, καθώς τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά και θα υποδέχονται τους καταναλωτές με τις εκπτώσεις που έχουν προετοιμάσει για τη συγκεκριμένη ημέρα. Ο ίδιος έκανε λόγο για μία επιτυχημένη γιορτή, η οποία προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες από ολόκληρη την Πελοπόννησο, επισημαίνοντας ότι τόσο τα εμπορικά καταστήματα όσο και οι επιχειρήσεις εστίασης και τα καφέ είναι έτοιμα να υποδεχθούν τον κόσμο και να συμβάλουν ώστε όλοι να απολαύσουν τη βραδιά.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων παρουσίασε ο πρόεδρος της Κ.Ε. «Φάρις», Παντελής Δρούγας. Η μουσική δράση θα ξεκινήσει στις 8 μ.μ. με τη Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας, η οποία θα κινηθεί από την περιοχή της Υπαπαντής προς το Ιστορικό Κέντρο, την Αριστομένους και την κεντρική πλατεία. Στις 8.30 μ.μ., στην Πλατεία 23ης Μαρτίου, θα ακολουθήσει συναυλία από το Καλλιτεχνικό Στέκι με την K.S. Band, ενώ στις 9 μ.μ. η κεντρική πλατεία θα υποδεχθεί τον Πάνο Μουζουράκη στη μεγάλη συναυλία της βραδιάς. «Νομίζω ότι θα δώσει μια άλλη πνοή, μια ιδιαίτερη νότα στην πόλη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παντελής Δρούγας, εκφράζοντας την προσδοκία ότι ο κόσμος θα συνδυάσει τη συναυλία με τις αγορές του. Τα εμπορικά καταστήματα αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτά έως τις 2 π.μ., ενώ οι υπηρεσίες του Δήμου, η Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία θα βρίσκονται σε επιφυλακή για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Παράλληλα, ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για τις μετακινήσεις του κοινού. Τα δρομολόγια της αστικής συγκοινωνίας θα είναι τακτικά, ενώ και το Υπεραστικό ΚΤΕΛ θα διευρύνει τα δρομολόγιά του κατά μία ώρα, ώστε να διευκολυνθεί η επιστροφή των επισκεπτών προς τα χωριά και τις γύρω περιοχές.

Με προσφορές, μουσική, εκδηλώσεις και διασκέδαση μέχρι αργά, η 12η Λευκή Νύχτα φιλοδοξεί να γεμίσει και φέτος τους δρόμους της Καλαμάτας με κόσμο, δίνοντας παράλληλα σημαντική ώθηση στην τοπική αγορά και επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως έναν από τους πλέον καθιερωμένους θεσμούς της πόλης.