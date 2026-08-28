Eρχεται το Kalamata Unfold Festival

Ε να νέο καλλιτεχνικό φεστιβάλ με διεθνή χαρακτήρα κάνει την εμφάνισή του στην Καλαμάτα. Πρόκειται για το Kalamata Unfold Festival, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στο Ιστορικό Κέντρο και την Κεντρική Αγορά της πόλης.

Στο επίκεντρο της διήμερης διοργάνωσης βρίσκονται η συλλογική μνήμη, η αλληλεγγύη και η ανθρώπινη σύνδεση, μέσα από δράσεις που επιχειρούν να δημιουργήσουν έναν δημιουργικό διάλογο μεταξύ καλλιτεχνών από την Ευρώπη και της τοπικής κοινότητας. Στο φεστιβάλ συμμετέχουν καλλιτέχνες από τη Σερβία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα, ενώ τη διοργάνωση συνυπογράφουν οι Balkans Beyond Borders και το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας. Το Σάββατο 5/9 στις 10:30 η Katarina Rankovic, μουσικός και performer από τη Σερβία γίνεται για μια μέρα κομμάτι της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Μέσω της προφορικής αφήγησης και του τραγουδιού γεννιούνται δεσμοί που αψηφούν τη διαφορά της γλώσσας και της κουλτούρας. Το φόρεμά της λειτουργεί και ως ένα «κοινωνικό καλάθι» ανταλλαγής προϊόντων και σκέψεων των περαστικών.

Στις 6/9 στις 20.30 η Zabya Abo Aljadayel από την Πορτογαλία με καταγωγή από τη Συρία και η Katarina Rankovich από τη Σερβία ενώνουν τις δυνάμεις τους με μουσικούς της Καλαμάτας, για μια συναυλία για το περιβάλλον, την ειρήνη και την αλληλεγγύη μπροστά από την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων. Οι μουσικοί θα παρουσιάσουν παραδοσιακά Ελληνικά και Ανατολίτικα τραγούδια, Πορτογαλικά Fado, διασκευασμένα με Ελληνικούς, Αγγλικούς, Πορτογαλικούς και Αραβικούς στίχους. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στις 8.30 μ.μ., στον πεζόδρομο μπροστά από το "Doc cafe", Κουτσομητοπούλου 6, θα προβληθούν ταινίες που ξεδιπλώνουν ιστορίες για τη διαμόρφωση της συλλογικής μνήμης, μέσα από καθημερινά αντικείμενα, παραδόσεις και τοπόσημα, διερευνώντας τη σύνδεση του τόπου με το αίσθημα του ανήκειν. Το πρόγραμμα της προβολής αποτελείται από ταινίες και ντοκιμαντέρ μικρού μήκους από το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου και το Balkans Beyond Borders Short Film Festival. Το ευρωπαϊκό έργο Unfold αντιμετωπίζει τον δημόσιο χώρο ως ένα κοινό πολιτιστικό αγαθό, όπου η τέχνη δεν περιορίζεται σε ένα θεσμικό ρόλο αλλά ενσωματώνεται στην καθημερινή ζωή.

Ο δημόσιος χώρος αποτελεί μια ζωντανή πλατφόρμα όπου οι διαφορετικές φωνές όχι μόνο ακούγονται αλλά ενεργά διαμορφώνουν τις αφηγήσεις και τις εμπειρίες που αναπτύσσονται μέσα σε αυτόν. Το UNFOLD project στην Ελλάδα πραγματοποιείται το φθινόπωρο του 2026 σε τρεις στάσεις: Καλαμάτα, Κοζάνη, Αθήνα. Το Unfold είναι συν-χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από τους οργανισμούς Klara i Rosa (Σερβία), Iminente (Πορτογαλία) και Balkans Beyond Borders (Ελλάδα). Συντελεστές: Katarina Rankovic, Zabya Abo Aljadayel και το Ανατολικό Καραβάνι ft Νικόλαος Παλαιολόγος. Στο σάζι, τα κρουστά και τη φωνή είναι η Γωγώ Μπατσικούρα, στα κρουστά ο Δημήτρης Σουρέας, στο βιολί και τη φωνή η Ελένη Περτσελάκη και στο κανονάκι η Σωτηρία Παππά. Μαζί τους στο ούτι ο Νικόλας Παλαιολόγος. Το Φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα και Υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης, υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας και με την υποστήριξη της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας.