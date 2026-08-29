Το Santorini Film Festival ταξιδεύει στην Καλαμάτα και, σε συνεργασία με το Cocktail Cinema, παρουσιάζει στο κοινό της πόλης μία ξεχωριστή επιλογή σύγχρονων ελληνικών κινηματογραφικών παραγωγών.

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στο Cocktail Cinema, στο Αρχοντικό Αβίας, φέρνοντας στην Καλαμάτα πέντε ελληνικές ταινίες που συμμετείχαν στη διαγωνιστική κατηγορία «Best Greek Production» της φετινής, 9ης διοργάνωσης του Santorini Film Festival.

Η συγκεκριμένη δράση έχει στόχο να μεταφέρει ένα μέρος του προγράμματος του Φεστιβάλ εκτός Σαντορίνης, δίνοντας την ευκαιρία σε ένα ευρύτερο κοινό να γνωρίσει νέες ελληνικές κινηματογραφικές δημιουργίες και διαφορετικές αφηγηματικές προσεγγίσεις.

Οι ταινίες που θα προβληθούν προσεγγίζουν, μέσα από διαφορετικές οπτικές, θέματα όπως οι ανθρώπινες σχέσεις, η ταυτότητα, η μνήμη και η προσωπική εμπειρία, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη ελληνική κινηματογραφική δημιουργία.