Εκδήλωση μνήμης για το Ολοκαύτωμα του Αετού

Εκδήλωση μνήμης και τιμής για την 83η επέτειο από το Ολοκαύτωμα του Αετού και τους εκτελεσθέντες - πυρποληθέντες από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, θα πραγματοποιηθεί το επόμενο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο μαρτυρικό χωριό.

Το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου, ενώ στις 11:30 επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα, από τον Μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσόστομο. Θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί και ομιλία από τον Ευστάθιο Παρασκευόπουλο εκπαιδευτικό και συγγραφέα.

Προσκλητήριο πεσόντων που ήταν από τον Αετοί οι: Αλέξιος Δημ. Γκότσης (Προκόπης), Θεόδωρος Κων. Καζάντζας ( Κοκώνης), Μήτρος Γρ. Ρέμπελος (Μητρογληγόρης), Κωνσταντίνος Γ. Χαϊμανάς ( Γυφτογεώργακας), Γεώργιος Θ. Γεωργιλάς, Κωνσταντίνος Π. Γκότσης (Κόρος), Γεώργιος Ι. Χαϊμανάς (Γιωργιάννης). Από τα γειτονικά χωριά οι: Κατσιάρας Κωνσταντίνος, Πετρόπουλος Μήτρος, Δημητροπούλου Γιαννούλα, Βόγκα Βασιλική (Κοπανάκι 1944), Αποστολόπουλος Μιχάλης (Κοπανάκι 1944), Μανωλόπουλος Νικόλαος, Παναγιωτόπουλος Γ. Γρηγόριος (Σελλά Τριφυλίας).

Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν με κατάθεση στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγή και ανάκρουση του εθνικού ύμνου.