Οι Social Waste στην Καλαμάτα

Οι Social Waste έρχονται με τον χαρακτηριστικό τους ήχο, τον δυνατό κοινωνικό στίχο και την ξεχωριστή σκηνική τους ενέργεια, για μια μοναδική βραδιά στην Καλαμάτα.Οι πόρτες ανοίγουν στις 8 μ.μ. Η είσοδος είναι στα 12€ και τα εισιτήρια διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω more.com.