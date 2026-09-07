eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δευτέρα, 07 Σεπτεμβρίου 2026 17:49

Οι Social Waste στην Καλαμάτα

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Οι Social Waste στην Καλαμάτα

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Η Καλαμάτα υποδέχεται τους Social Waste για μια ξεχωριστή συναυλιακή βραδιά στο Κτήμα Γιορτάσι, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.

Οι Social Waste έρχονται με τον χαρακτηριστικό τους ήχο, τον δυνατό κοινωνικό στίχο και την ξεχωριστή σκηνική τους ενέργεια, για μια μοναδική βραδιά στην Καλαμάτα.Οι πόρτες ανοίγουν στις 8 μ.μ. Η είσοδος είναι στα 12€ και τα εισιτήρια διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω more.com.

Κατηγορία Εκδηλώσεις
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