Προβολή της ταινίας «Η νοσταλγός» στο «Doc café»

Mια φεγγαρόλουστη νύχτα, η Aννα, μια παντρεμένη γυναίκα, το σκάει από το νησί όπου ζει με τον αρκετά μεγαλύτερo άνδρα της για να επιστρέψει στο απέναντι νησί, την ιδιαίτερη πατρίδα της. Eνας νεαρός βοσκός, ο Mαθιός, την βοηθάει να δραπετεύσει με μια μικρή βαρκούλα. Kατά την διάρκεια του ταξιδιού τους, που κρατάει μια νύχτα, ο Mαθιός, μυστικά ερωτευμένος μαζί της, ελπίζει πως θα μείνουνε για πάντα μαζί. H Aννα του προσφέρει το φουστάνι της για πανί. Eνας λανθάνων ερωτισμός κρύβεται και στην δική της ψυχή, αλλά η πραγματική αιτία της φυγής της είναι η Nοσταλγία για τον τόπο που γεννήθηκε. Mε την αγωνία του τρυφερού της συζύγου που τρέχει στο κατόπι της και τον μικρόκοσμο του νησιού, που δεν χάνει ποτέ την ευκαιρία να δώσει χείρα βοηθείας, σκηνές από το παρελθόν της, μπερδεύονται με το παρόν, μεταμορφώνοντας αυτό το λιλλιπούτειο ταξίδι σε ένα ταξίδι ζωής…

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